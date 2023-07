﻿Dienstag ab 13.45 Uhr im Liveticker: Hansa Rostock testet gegen VSG Altglienicke

Neuruppin. Die Saisonvorbereitung bei Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock läuft auf Hochtouren. Am Dienstag (11. Juli) absolvieren die Ostseestädter ein Testspiel gegen den Regionalligisten VSG Altglienicke. Der Anstoß im Neuruppiner Volksparkstadion erfolgt um 14 Uhr. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet ab 13.45 Uhr mit einem Liveticker von der Partie. Schalten Sie ein!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Sonnabend (8. Juli) bereitet sich das Team von Trainer Alois Schwartz bereits im Norden Brandenburgs auf die neue Spielzeit in der 2. Bundesliga vor. Täglich stehen bis zu zwei Einheiten auf dem Plan. Gegen die Kicker aus dem Berliner Ortsteil Treptow-Köpenick folgt nun das vierte Testspiel der Vorbereitung.

Vorab konnte sich der Koggenklub bereits mit 17:0 gegen Kreisoberligist LSG Elmenhorst, mit 7:0 gegen eine Auswahl von lokalen Amateurfußballern und mit 9:0 gegen Verbandsligist Malchower SV durchsetzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Insgesamt absolvieren die Rostocker sieben Testspiele. Am Sonnabend (15. Juli) empfangen sie zum Abschluss des Trainingslagers den polnischen Erstligisten Pogon Stettin. Am 19. Juli folgt eine Begegnung gegen den Berliner Regionalligisten BFC Dynamo, ehe am 22. Juli die Generalprobe gegen den spanischen Erstligisten und amtierenden Europaleague-Sieger FC Sevilla im Ostseestadion stattfindet.

OZ