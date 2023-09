Der Innenverteidiger wurde im Sommer bei den Profis des FC Hansa Rostock aussortiert. Gegen die VSG Altglienicke mischte Thomas Meißner über 90 Minuten erstmals für die zweite Mannschaft mit. Der 32-Jährige soll eine zentrale Rolle im jungen Team einnehmen.

Rostock. Fast vier Monate ist es her, dass Thomas Meißner zuletzt 90 Minuten auf dem Platz stand. Da war er noch für die Profis des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock in der letzten Partie der vorherigen Spielzeit gegen Eintracht Braunschweig (2:1) am Ball.