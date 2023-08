Rostocker Leichtathlet Tom Gröschel sagt WM-Teilnahme ab

Rostock. Bitter für den Rostocker Marathonläufer Tom Gröschel: Probleme mit den Fersen zwingen den 31-Jährigen dazu, seine Teilnahme an den am Sonnabend beginnenden Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest abzusagen.

Nur noch zwei Marathonläufer für Deutschland am Start

Damit geht Deutschland nur mit Johannes Motschmann (Berlin) und Haftom Welday (Hamburg) ins 42,195 km lange Rennen am 27. August. „Wir sind durch und durch gebeutelt“, sagte DLV-Sportdirektor Jörg Bügner im Teamhotel der deutschen Mannschaft.

Noch vor einer Woche hatte sich Gröschel auf sein zweites Kräftemessen mit der Weltelite nach 2022 gefreut. Es sei für ihn abermals eine Ehre, für den Kader ausgewählt worden zu sein, hatte der Langstreckenspezialist vom TC FIKO Rostock erklärt.

Mit Gröschels WM-Absage tritt aus Mecklenburg-Vorpommern nun kein Trio mehr bei den Titelkämpfen in der ungarischen Hauptstadt an. Aus dem Nordosten gehen die 26-jährige Diskuswerferin Claudine Vita vom SC Neubrandenburg und der 24-jährige Stabhochspringer Gillian Ladwig vom Schweriner SC in Budapest an den Start.

