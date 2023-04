﻿Tor von Tobias Nolting bringt dem SV Hafen Rostock die drei Punkte

Fußball-Landesliga Ost

SG Karlsburg/Züssow verliert nach Niederlage in Neubrandenburg Tabellenführung

Seit August stand der Fußball-Landesligist durchgehend auf Platz eins. Nach zwei Pleiten in Folge ist der TSV Stralsund vorerst vorbeigezogen. SG-Trainer Hübner will am Freitag wieder siegen.