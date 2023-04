﻿Tor von Tobias Nolting bringt dem SV Hafen Rostock drei Punkte

10 000 Euro Schaden

Schwerin: Mann bricht 15 Autos auf Pendler-Parkplatz auf

Ein Mann hat in der Nacht zu Dienstag mehr als ein Dutzend Autos auf dem Parkplatz am Bahnhof Schwerin Süd aufgebrochen. Er versuchte auch in Blankenberg in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Die Polizei fand bei ihm später unter anderem Sonnenbrillen und ein Navigationsgerät.