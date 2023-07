﻿Torwart Markus Kolke bleibt Kapitän des FC Hansa Rostock

Rostock. Kurz vor dem Saisonstart mit dem Heimspiel am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg ist die Entscheidung gefallen: Markus Kolke bleibt wie erwartet Kapitän des FC Hansa Rostock. Das gab der Fußball-Zweitligist am Donnerstag bekannt.

Der 32-jährige Torwart, der 2019 von Wehen Wiesbaden an die Ostseeküste wechselte, geht damit in seine dritte Saison als Spielführer. Neben Kolke gehören Damian Roßbach, Svante Ingelsson, Nico Neidhart und Oliver Hüsing dem Mannschaftsrat an. Das Gremium wurde von Cheftrainer Alois Schwartz bestimmt.

