﻿Seawolves-Trainer Held holt mit der U-18-Nationalmannschaft EM-Bronze

Rostock/Nis. Christian Held und Tom Schmidt ist mit der deutschen U-18-Basketball-Nationalmannschaft eine Überraschung geglückt. Die Trainer der Rostock Seawolves holten mit den Talenten bei der Europameisterschaft in Nis (Serbien) die Bronzemedaille. Beide hatten für die Aufgabe als Nachwuchs-Bundestrainer ihre Sommerpause beim Bundesligisten „geopfert“. Bei den Titelkämpfen mussten sich Held und sein Team nur im Halbfinale dem späteren Europameister Serbien mit 54:65 geschlagen geben. Am Sonntag sicherte sich die deutsche Mannschaft mit einem 67:59 gegen Frankreich den dritten Platz. Die Silbermedaille ging an Spanien.

Krupnikas mit viel Spielzeit

Mit dabei war auch der Rostocker Roy Krupnikas. Der 16-jährige Aufbauspieler lief in der vergangenen Saison noch für den Bundesligisten aus Rostock auf. Zur neuen Spielzeit wechselt er in die Akademie des französischen Erstligisten Asvel Lyon-Villeurbanne. Krupnikas stand bei der EM in allen sieben Partien auf dem Feld. In durchschnittlich etwas mehr als 13 Minuten Spielzeit brachte er 2 Punkte, 2,7 Rebounds und 1,3 Vorlagen auf den Statistikbogen. Top-Scorer der Deutschen war Ivan Kharchenkov. Der Flügelspieler des FC Bayern München erzielte im Schnitt etwas mehr als 17 Punkte pro Partie.

Zum wertvollsten Spieler des Turniers wurde Serbiens Supertalent Nikola Topic gewählt.

