﻿Trainer, Mannschaft, Sportchef: Wie Hansa Rostock zur Kontinuität zurückfinden könnte

Rostock. Wer bei Hansa Rostock die Nachfolge des am Montag entlassenen Patrick Glöckner antreten wird, ist noch nicht fix. Aber Wunschkandidat ist nach OZ-Informationen Alois Schwartz. Der 55-Jährige könnte bereits am Mittwoch seine Arbeit aufnehmen, wenn er sich mit dem SV Sandhausen auf eine Vertragsauflösung geeinigt hat. Der neue Trainer übernimmt in Rostock in einer deutlich ungemütlicheren Situation als sein Vorgänger bei dessen Amtsantritt: Hansa hat in der Tabelle der 2. Liga seit Sonntag nur noch eine Mannschaft hinter sich – Schwartz’ Ex-Klub Sandhausen.

Es gibt aber nicht nur sportliche Baustellen, auch an anderen Stellen im Verein und dessen Umfeld rumort es zum Teil kräftig. Misserfolg auf dem Rasen, personelle Fehlentscheidungen, gravierende Probleme mit Fans und zuletzt auch ein Image-Eigentor mit einer missglückten Social-Media-Kampagne sorgen nach mehreren guten Jahren für starke Schlagseite auf der Hansa-Kogge.

Wird der Trainerstuhl bei Hansa wieder zum Schleudersitz?

Der Trainer: Wird diese Position bei Hansa jetzt wieder zum Schleudersitz? Drei Cheftrainer in einer Saison hat es in Rostock zuletzt im Zweitliga-Jahr 2009/10 gegeben. Nach dem Rauswurf von Andreas Zachhuber übernahm zunächst Thomas Finck und dann Marco Kostmann. Das Ende ist bekannt: Rostock stieg erstmals in die 3. Liga ab.

So weit muss es 2023 nicht kommen. Hansa ist als Tabellen-17. zwar tief abgestürzt, hat aber Tuchfühlung zum rettenden Ufer und kann in neun Spielen noch genug Punkte einfahren. Alois Schwartz – wenn es denn mit seinem Wechsel an die Ostseeküste klappt – bleibt genügend Zeit, um die Mannschaft auf ein bereits wegweisendes Duell vorzubereiten: das Ostderby in Magdeburg am 2. April. Vorher ist noch ein Testspiel geplant.

Die Mannschaft ist bei Hansa Rostock die größte Baustelle

Die Mannschaft: Sie ist Hansas Mega-Baustelle. Die Spieler sind deutlich verunsichert, das Teamgefüge ist nach vier Monaten unter Glöckner augenscheinlich schwer beschädigt. Alle Mannschaftsteile sind zuletzt den Beweis ihrer Zweitligatauglichkeit schuldig geblieben. Der neue Trainer muss die Trümmer zusammenfegen und daraus wieder ein wettbewerbsfähiges Team formen. Dass sie Spiele gewinnen können, haben die Rostocker auch im Erfolglos-Jahr 2023 immerhin schon ein Mal gezeigt (1:0 in Bielefeld).

Die größte Herausforderung für den neuen Chef an der Seitenlinie: Er muss den Profis wieder Selbstvertrauen verschaffen – mit der richtigen Ansprache, einer tragfähigen Struktur und vor allem einer klaren Idee, wie er die Rettung schaffen will.

Pieckenhagen kann sich keinen weiteren Fehlgriff erlauben

Der Sportchef: Eine tragende Säule des über fast vier Jahre andauernden Erfolgs ist im November mit der Beurlaubung von Jens Härtel weggebrochen. Viele kreiden Martin Pieckenhagen das als Kardinalfehler an, der die Abwärtsspirale in Gang gesetzt hat. Allerdings hatte der Sportchef gute Gründe für die Entscheidung, denn auch unter Härtel zeichnete sich bereits ein Abwärtstrend ab. Mit der Wahl des Nachfolgers lag Pieckenhagen dann aber gründlich daneben. Glöckner hat zu diesem Zeitpunkt zu dieser Mannschaft mit seinen Ideen schlichtweg nicht gepasst.

Einen weiteren Fehlgriff kann sich „Piecke“ nicht leisten, zumal er auch bei der Zusammenstellung des Kaders kein glückliches Händchen hatte. Deshalb wankt auch der Sportchef als zweite tragende Säule des langjährigen Erfolgs.

Hansa Rostock will sich der Fan-Probleme annehmen

Die Problemfans: Gewalt, Pyro, Vandalismus – das Image des FC Hansa in Fußball-Deutschland hat durch seine Problemfans in diesem Jahr einmal mehr schwer gelitten. Der Verein hat darauf klar reagiert und angekündigt, sich den Problemen in der organisierten Fanszene, auch mit rechtsextremen Anhängern, zu stellen. Ein guter erster Schritt auf einem sehr langen Weg. Nicht geglückt ist dagegen die gut gemeinte, aber schlecht gemachte Social-Media-Kampagne gegen Rassismus im Stadion, für die der Klub zu Recht einen Shitstorm erntete.

Schere zwischen Sport und Wirtschaftszahlen geht auseinander

Die Finanzen: Die Schere zwischen Hansas sportlicher Wettbewerbsfähigkeit und der wirtschaftlichen Entwicklung geht derzeit deutlich auseinander. Was die Zahlen angeht, befindet sich der Verein ungeachtet aller Krisen weiter kontinuierlich auf Wachstums- und Konsolidierungskurs. Einnahmen, Mitglieder- und Zuschauerzahlen wachsen, während die Schulden schrumpfen. Am Dienstag verlängerte mit Premiumsponsor „Lübzer“ der langjährigste Partner des Klubs vorzeitig seinen Vertrag. Innerhalb eines Jahres hat Hansa seine Verbindlichkeiten um mehrere Millionen reduziert.

Ob ein Teil dieses Geldes besser im Kader angelegt gewesen wäre, um die sportliche Wettbewerbsfähigkeit im Abstiegskampf zu erhöhen, wird man am Saisonende abschließend bewerten können. Klubchef Robert Marien dazu: „In wirtschaftlich guten Zeiten ist es nicht nur üblich, sondern seröses Geschäftsgebaren in Zins- und Tilgungszahlung zu gehen.“ Sie stünden in „keinerlei Zusammenhang mit dem sportlichen Etat“.