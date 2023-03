﻿Trainer Tommy Bastian bei Oberliga-Schlusslicht MSV Pampow zurückgetreten

Aufregung um Facebook-Post in Damgarten: Warum sich Flüchtlinge am Edeka-Markt aufhalten

Ein Zwischenfall mit Geflüchteten im Supermarkt hat dazu geführt, dass in den sozialen Netzwerken vor dem Betreten des Tannenwaldes in Ribnitz-Damgarten gewarnt wird. Die Polizei und die Marktleiterin erklären, was es mit den Gerüchten auf sich hat.