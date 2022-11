﻿Trainerwechsel im Eiltempo: So will Patrick Glöckner Hansa Rostock wieder auf Kurs bringen

Rostock. „Hallo zusammen. Servus.“ Süddeutsch statt sächsisch ist seit Montag die Tonlage beim FC Hansa. Mit seiner ersten Trainingseinheit hat Patrick Glöckner die Nachfolge des entlassenen Jens Härtel angetreten und den Trainingskiebitzen und Journalisten mundartlich noch mal deutlich gemacht, dass beim Koggenklub eine lange Ära zu Ende gegangen ist – und vielleicht eine neue beginnt. Zunächst hat der Frankfurter einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben, der sich im Falle des Klassenerhalts um ein Jahr verlängert.

Bevor Härtel am Sonntag entlassen wurde, hatte Hansa-Sportchef Martin Pieckenhagen bei Glöckner am Samstagabend dessen telefonische Zusage eingeholt. „Für mich war es gar keine Überlegung. Ich verfolge den Verein schon lange, ich kenne die Mannschaft aufgrund des Fernsehens und der Live-Auftritte in- und auswendig“, sagt Glöckner, der sich einen Tag nach Pieckenhagens Anruf ins Auto setzte und am Sonntag in Rostock schon erste Gespräche führte.

„Ich musste unwahrscheinlich schnell reagieren, aber das ist im Trainergeschäft so. Du musst die Jobs mit der höchsten Priorität angehen“, sagt der Fußballlehrer, der die 2. Liga 2017 als Co-Trainer von Olaf Janßen beim FC St. Pauli kennengelernt hat.

Pieckenhagen verfolgt Glöckners Werdegang schon länger

„Er ist nicht unvorbereitet und kennt die Mannschaft, er fängt nicht bei Null an“, hebt Pieckenhagen hervor. Der Trainerwechsel sei zwar „relativ zügig“ über die Bühne gegangen, war aber keine spontane Aktion. Hansas Sportchef und der neue Mann auf der Rostocker Trainerbank kennen sich schon eine Weile – seit Glöckners Zeit als Chefcoach beim damaligen Drittligisten Chemnitzer FC (2019/20).

„Patrick Glöckner ist ein Name, der mir schon zu seinen Kölner Zeiten geläufig war“, erklärt Pieckenhagen mit Blick auf dessen Engagement bei Viktoria Köln. „Mir gefällt die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt“, so der Sportchef: „Seitdem ich 2019 bei Hansa begonnen habe, habe ich ihn nicht mehr aus den Augen gelassen.“ Seitdem sei man „ständig in Kontakt“ gewesen, oft habe er Glöckners Meinung eingeholt, auch zu Spielen des FC Hansa.

„Wir hätten auch noch zwei Spiele abwarten können“, sagte Pieckenhagen. Jedoch soll Glöckner „Eindrücke mitnehmen“ und „Inspirationen in dieser Woche“ erhalten, wie es der Sportvorstand formulierte.

Glöckner: „Ich muss die Mannschaft erst mal mental betreuen“

In einer Begrüßungsrede und einer Präsentation ließ Glöckner die Mannschaft am Montag wissen, was er von ihr erwartet. Bis zum nächsten Abstiegsduell gegen den ebenfalls kriselnden Tabellenvorletzten 1. FC Nürnberg am Mittwochabend im Ostseestadion bleibt Hansas neuem Hoffnungsträger nicht viel Zeit, um die Profis auf das hochwichtige Duell einzuschwören. „Erst mal ist es wichtig, dass ich die Mannschaft von der mentalen Seite betreuen, ihr Impulse mitgebe, die ihr das nötige Selbstvertrauen geben“, sagt der Coach.

Nach fast vier Jahren Härtel setzt Glöckner auf eine gewisse Kontinuität. „Es geht nicht darum, dass ich um Teufel komm raus alles umschmeißen und verändern will. Sondern es geht darum, die Jungs mitzunehmen und zu schauen, dass wir in eine Situation kommen, in der wir wieder Spaß am Fußball haben. Wir müssen in den Fußball kommen, den wir zusammen erarbeiten und worin wir uns alle wohlfühlen.“ Hansa ist bisher die größte Bewährungsprobe für den gebürtigen Bonner. Zuletzt war er auch bei der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Saarbrücken im Gespräch.

Neuer Hansa-Coach war auch in Fürth und Saarbrücken im Gespräch

Seine Premiere auf dem Trainingsplatz in Rostock endete am Montag nach exakt 72 Minuten. „Der erste Eindruck war sehr positiv, es war eine gute Energie auf dem Platz. Es wurden sehr viele Dinge angesprochen. Ich bin positiv gestimmt und hoffe, dass ich die Ideen, die ich habe und mit der Mannschaft erarbeite, dann auch aufgehen“, sagte Glöckner, der einen neuen Co-Trainer mit nach Rostock bringt.

Der neue Hansa-Trainer Patrick Glöckner fasst beim Aufbau der Tore mit an. © Quelle: Danny Gohlke

Mit Nicolas Masetzky arbeitete er bereits bei Waldhof Mannheim zusammen. Nicht mehr an Bord ist Ronny Thielemann. Der langjährige Härtel-Vertraute wurde einen Tag nach seinem Chef freigestellt und verabschiedete sich gestern von der Mannschaft. Der zweite Co-Trainer Uwe Ehlers, Torwarttrainer Dirk Orlishausen und Athletikcoach Björn Bornhold bleiben an Bord.

Neuer Hansa-Co-Trainer – Ronny Thielemann freigestellt

Patrick Glöckner versucht, der Mannschaft Freude auf das letzte Heimspiel des Jahres zu vermitteln. „Wir müssen die Köpfe frei bekommen Wir stehen nicht auf einem Abstiegsplatz, haben jetzt zwei Gegner die Spaß machen sollen. Mittwochabend im heimischen Stadion gegen eine Mannschaft wie Nürnberg, das ist einfach ein geiles Spiel, auf das man sich freuen sollte!“

Hansa-Trainer Patrick Glöckner beim ersten Training mit Co-Trainer Nico Masetzky. © Quelle: Lutz Bongarts

Nach Abschluss der Hinrunde mit dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig am Sonnabend (20.30 Uhr) geht es an die Planung der durch die Weltmeisterschaft in Katar extrem langen Winterpause. Möglich, dass Glöckner andere Vorstellungen hat als sein Vorgänger, wie man diese Zeit am sinnvollsten nutzen kann.

Pieckenhagen deutete an, dass auch in den Hansa-Kader vor dem Start in die Rückrunde wohl noch Bewegung kommen wird. „Es ist so besprochen, dass Patrick jetzt erst mal Eindrücke sammelt. Dann werden wir uns ganz in Ruhe hinsetzen und den Kader zusammen beurteilen. Dann werden wir gucken, ob wir nachjustieren wollen“, sagt der Sportchef und fügt mit Blick auf das Budget hinzu. „Wenn wir wollen, dann können wir es auch.“