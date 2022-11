﻿Boxen: Trauer um Schweriner Trainer-Legende Paul Nickel

Wismar: So wurde in Heiligen Geist der Martinstag begangen

Die Kirchengemeinden feiern am 11. November Sankt Martin. Der Legende nach wurde am 11. November 397 Bischof Martin zu Grabe getragen und später heilig gesprochen. So haben Familien in der Wismarer Heiligen-Geist-Gemeinde den Martinstag erlebt.