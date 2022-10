﻿Triathlon: Rostocker Vogel punktet weiter auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris

Johannes Vogel präsentiert sich weiterhin in einer ausgezeichneten Form. Der Triathlet des TC Fiko Rostock kam in Cagliari als 17. ins Ziel. Darum ist die Platzierung so wichtig.

Rostock/Cagliari. Für Johannes Vogel läuft die Saison weiterhin grandios. Der Triathlet des TC Fiko Rostock feierte beim Rennen der Word Triathlon Series (WTS) im italienischen Cagliari den bisher größten Erfolg seiner Karriere. Vogel kam als 17. ins Ziel und machte damit einen weiteren großen Schritt auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Vogel ging mit der Startnummer 44 an den Start, die aufgrund der aktuellen Weltrangliste vergeben wird. Die Startnummer 44 „spricht für die unglaubliche Stärke des Feldes“, meinte dessen Manager Stephan Engberts. „Dementsprechen schlecht war die Ausgangsposition beim Schwimmen“, fügte Engberts hinzu.

Rostocker Vogel ging als Zwölfter auf die Radstrecke

Dessen Schützling beendete die erste Runde als 33.. „Doch dann konnte er seine gute Form ausspielen und am Ende als Zwölfter auf das Rad wechseln und sich damit in der großen Spitzengruppe gut positionieren“, berichtet Engberts. Auf dem flachen Autobahnkurs direkt am Mittelmeer fuhren 36 der insgesamt 56 Athleten nach den 40 Kilometern nahezu zeitgleich in die Wechselzone.

Der spätere Sieger Alex Yee zog das Tempo an

Auf der Laufstrecke zog der spätere Sieger Alex Yee (Großbritannien) das Tempo an. Vogel musste der Hitze Tribut zollen. „Mit Rang 17 konnte er enorm viele Topathleten hinter sich lassen. Zudem waren vor ihm nur die aktuell besten Deutschen Lasse Lührs und Jonas Schomburg, so dass Johannes seine Position als drittbester Deutscher im Olympischen Ranking weiter ausbauen konnte“, sagte Engberts.

Vogel machte sich von Italien aus auf den Weg zum nächsten Weltcup-Rennen, das am Sonnabend in Tongyeong (Südkorea) ausgetragen wird. Mit einem weiteren guten Ergebnis könnte sich der Ostseestädter die Qualifkation für das WTS-Finale in Abu Dhabi sichern. Die WTS ist die höchste internationale Kategorie – sozusagen die Champions League im Triathlon.