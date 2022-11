﻿Trotz Blitzstart: Rostock Piranhas unterliegen Halle Saale Bulls 3:8

Saniert: Historische Grabanlage in Groß Zicker erinnert wieder an berühmten Rüganer

Auf dem Friedhof in Groß Zicker auf der Insel Rügen hatten Unbekannt eine historische Grabanlage verwüstet. Der Göhrener Axel Müller hat das gusseiserne Geländer in mühevoller Arbeit ehrenamtlich repariert. An der Stelle ruht eine der bedeutendsten Persönlichkeiten Mönchguts.