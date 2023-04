﻿Trotz direktem Eckentor: Sievershäger SV verspielt gegen Rostocker FC II eine 3:1-Führung

Gegen den Tabellenzweiten trifft Moritz Schweins für den Sievershäger SV per direktem Eckball. Für einen Sieg reicht es beim 3:3 gegen den Rostocker FC II allerdings nicht. Der SSV sieht sich in der Rückrunde auf einen guten Weg.

Lambrechtshagen. Es geht in die richtige Richtung beim Sievershäger SV. Das spürt auch Johannes Jagusch aus dem Trainerteam des Tabellenachten der Fußball-Landesklasse I. Trotz zuletzt zweier siegloser Partien treten die Sievershäger stabiler als noch im ersten Halbjahr auf. „In der Hinrunde haben wir trotz einiger guter Partie dumme Niederlagen kassiert. Außer dem Spiel in Ribnitz-Damgarten (0:2, d. Red.) haben wir uns in diesem Jahr gut präsentiert.“

Unentschieden geht für Jagusch in Ordnung

Jagusch hatte zusammen mit Spielertrainer Malte Simon nach dem Rücktritt von Ex-Coach Thomas Strelow die Mannschaft Anfang Oktober 2022 übernommen. Sie konnten eine drohende Negativspirale nach nur einem Sieg aus den ersten sieben Begegnungen abwenden. Aktuell stehen die Sievershäger (23 Punkte) zwei Zähler vor der Abstiegszone.

Statistik Sievershäger SV: Jochim – Arndt, Bölt (86. Seipel), Schollmaier, Michallik (67. Lübbe), Brüchmann, Schweins, Simon, Peters (83. Peters), Ledge, Möller (86. Zielinski). Rostocker FC II: Bischof – Waschk, Ti. Sawatzki (46. Scheel), Kilz (46, Romashkin), To. Sawatzki, Voß (46. Schmidt), Tuppat, Hussein (74. Genschmar), Lopatynski, Wohlers, Virag (80. Guertler). Tore: 1:0 Peters (2.), 1:1 Kilz (12.), 2:1 Schweins (19.), 3:1 Möller (50.), 3:2 Hussein (57.), 3:3 Romashkin (82.). Schiedsrichter: Erik Behrens. Zuschauer: 67.

Zuletzt hatte der SSV ein 3:3 (2:1) gegen den Tabellenzweiten Rostocker FC II erkämpft. Dabei verspielten die Vorstadt-Kicker eine 3:1-Führung. Dennoch meinte Jagusch: „Das Unentschieden geht schon in Ordnung. Der RFC hat nie aufgesteckt und sich das Momentum erarbeitet, in der Schlussphase noch zum Ausgleich zu kommen.“

Schweins mit Geniesteich

Durch einen Fernschuss von Marcel Peters (4.) waren die Sievershäger früh in Führung gegangen. Die Rostocker bissen sich nach anfänglichen Problemen in das Duell und profitierten in der zwölften Minute vom zögerlichen Herauslaufen von SSV-Kicker Niels Jochim. RFC-Kicker Vincent Kilz legte den Ball am Schlussmann vorbei ins Tor – 1:1.

Die Gastgeber schlugen zurück und das sehenswert. Eine direkte Ecke verwandelte Moritz Schweins (19.) in den Rostocker Kasten. „Das kommt auch nicht häufig vor. Ich habe Moritz den Hinweis gegeben, es einfach mal direkt zu probieren“, erzählte Jagusch.

Sievershäger SV trifft am Sonnabend auf den Doberaner FC II

Während er an der Seitenlinie coachte, wirbelte Malte Simon über das Feld. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Sievershäger durch Florian Möller (50.) auf 3:1. Die Gäste steckten jedoch nicht auf. Schnell fiel der Anschlusstreffer des RFC durch Jadallah Muhamad Hussein (57.). Die Rostocker blieben dran und belohnten sich spät mit dem 3:3 durch den eingewechselten Albert Romashkin (82.).

„Wir konnten die Bälle nicht mehr so festmachen“, meinte Jagusch, der mit seinem Team in der Rückrunde bislang sieben Zähler in vier Partien geholt hat. Die Bilanz wollen die Sievershäger im Auswärtsspiel am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 14 Uhr) beim Doberaner FC ausbauen. „Das ist ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf, gegen den wir punkten wollen“, so Jagusch.