﻿Trotz Krise: Torhüter Leon Mehler verlängert bei Empor Rostock

FSV Bentwisch feilt weiter an fußballerischer Komponente

Verbandsliga-Kicker haben eine wechselhafte Hinrunde hinter sich. Während andere Teams im Februar mit dem Pflichtspielbetrieb loslegen, wird der FSV Bentwisch ein wenig später starten. Trainer Anton Müller will in der Vorbereitung vor allem an der Fitness arbeiten.