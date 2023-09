﻿Trotz zwei Platzverweisen: SV Warnemünde zieht nach Pokalkrimi in Runde drei ein

Bützow. Trotz viel Moral hat sich der SV Warnemünde das Leben unnötig schwer gemacht. Mit zwei Mann weniger haben die Verbandsliga-Fußballer im Nachsitzen das Weiterkommen im Landespokal geschafft. Beim TSV Bützow setzte sich der SVW mit 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) nach Verlängerung durch. Aus Sicht von Warnemündes Trainer Heiko März waren gerade die zwei Gelb-Roten Karten gegen Hannes Hojenski (20.) und Paul Kuchel (90. +5) unnötig.

Danny Koop mit Doppelpack an alter Wirkungsstätte

Beide Akteure hatten sich ihre Hinausstellung jeweils wegen Meckerns eingehandelt. Nur wenige Sekunden zuvor hatten sie ihre erste Verwarnung von Schiedsrichter Rico Zander erhalten. „An den Platzverweisen sind wir selbst schuld. Allerdings ist dem Handelfmeter von Bützow zum 2:2 ein Foul vorausgegangen“, meinte März.

Sein Schützling Danny Koop hatte an alter Wirkungsstätte in der 28. Minute für das 1:0 des SVW gesorgt. Der Mittelfeldspieler hatte von 2015 bis 2018 in Bützow gespielt. Zu dem Zeitpunkt des Treffers waren die Warnemünder bereits in Unterzahl. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste dann kalt erwischt.

Elfmetertor rettet TSV Bützow in die Verlängerung

Maximilian Marquardt, der im Sommer vom FSV Kühlungsborn nach Bützow zurückgekehrt war, wurde zur zweiten Halbzeit für Dennis Milbratz eingewechselt. Nur vier Minuten nach seiner Hereinnahme traf Marquardt zum 1:1. Auch auf das zweite Tor von Koop (74.) hatte der TSV eine Antwort. Anton Dopp rettete die Hausherren mit seinem Treffer nach einem Handelfmeter in die Verlängerung. Kurz vor der Ausführung der Aktion hatte auch Kuchel seine Ampelkarte gesehen.

Statistik TSV Bützow: Möller – Shaqiri, Werner (81. Gundlach), De. Milbratz (46. Milbratz), Klose, Bikbashi (72. Zeller), Petersen, Sdunzik (109. Thom), Dopp, Höhndorf, Frey (81. Ramdoun). SV Warnemünde: Mertins – Kuchel, Sebastian Stein, Sander, Koop, Martin Ahrens, Moldenhauer (70. Schütz), Mosch (70. Seliger), Krause (70. Benduhn), Hojenski, Rinow (90.+2 Ternes). Tore: 0:1 Koop (28.), 1:1 Marquardt (50.), 1:2 Koop (74.), 2:2 Dopp (90.+5/Elfmeter), 2:3 Benduhn (105.) Gelb-Rot: Hojenski (20./SVW/Meckern), 90.+5 Kuchel (90. +5/SVW/Meckern). Schiedsrichter: Rico Zander. Zuschauer: 58.

Im Pokalkrimi hatten die Warnemünder dann in der Verlängerung das bessere Ende für sich. Marc Benduhn (105.) sorgte für den Siegtreffer des SVW und den Drittrunden-Einzug. „Wir haben uns mit Händen und Füßen gegen das Aus gewehrt. Meine Mannschaft hat am Ende Charakter gezeigt, dafür muss ich ihr ein Kompliment machen“, fasste Heiko März zusammen.

Für ihn und die Warnemünder geht es nun darum, auch in der Verbandsliga zu punkten. Die Ostseebadkicker sind als Schlusslicht noch punktlos. Am Sonnabend empfangen sie um 14 Uhr den 1. FC Neubrandenburg. Schon am Dienstag wird der SVW ein kurzfristig anberaumtes Testspiel gegen die U 19 des FC Hansa Rostock bestreiten.

