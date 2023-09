﻿Fast eine Halbzeit in Überzahl: U 23 von Hansa Rostock verliert trotzdem beim FSV Zwickau

Zwickau. Fast eine Halbzeit in Überzahl gespielt und trotzdem ohne Punktgewinn. Mit der 2:3 (1:1)-Niederlage beim FSV Zwickau (jetzt 12. Platz/7 Punkte) ist die U 23 des FC Hansa Rostock im vierten Spiel in Folge ohne Sieg geblieben.

Gegen den Drittliga-Absteiger hatten die Ostseestädter ab der 49. Minute mit einem Mann mehr gespielt. Zwickaus Davy Frick sah beim Stand von 1:1 nach einem groben Foul die Rote Karte.

Hansa Rostock II wird vor der Pause kalt erwischt

„Wir hatten genug Zeit, um in Führung gehen. Mit dem Verlauf der zweiten Halbzeit liegst du dann hinten und fragst dich, was hier los ist“, sagte Hansas Coach Kevin Rodewald. Seine Mannschaft war durch ein Foulelfmetertor von Jahn Herrmann (56.) und durch den Treffer von Marc-Philipp Zimmermann (77.) mit 1:3 in Rückstand geraten. Zuvor hatte noch Jannis Lang (26.) für die Rostocker im ersten Durchgang getroffen. Quasi mit dem Pausenpfiff fiel allerdings der Ausgleich für den FSV.

Statistik FC Hansa II: Hagemoser – Köster, Dei (75. Krohn), Schulz (57. Kozelnik), Rotfuß, Nkoa, Lang, Schünemann, Dietze, Kohn, Krüger (75. Barata). Tore: 0:1 Lang (26.), 1:1 Zimmermann (45.), 2:1 Herrmann (56./Foulelfmeter), 3:1 Zimmermann (77.), 3:2 Dietze (84.). Rote Karte: Frick (49./grobes Foul). Schiedsrichter: Eugen Ostrin. Zuschauer: 4631.

Rodewald war der Ansicht, dass ein 3:3 am Ende durchaus verdient gewesen wäre. Mehr als der Anschlusstreffer von Benno Dietze in der 84. Minute gelang den Gästen allerdings nicht mehr. „Ich hoffe, dass wir aus diesem Spiel lernen und in den nächsten Partien das Momentum auf unsere Seite ziehen“, so Rodewald.

Länderspielpause am kommenden Wochenende

Seine Elf muss nach dem Aufstieg im Sommer derzeit einiges an Lehrgeld zahlen. Mit vier Punkten sind die Rostocker aktuell auf Tabellenrang 15. „Ich hoffe, dass wir die richtigen Lehren aus dem Zwickau-Spiel ziehen, denn sonst stecken wir da unten fest und reden jede Woche das Gleiche“, meint Rodewald.

Er hat mit den Hanseaten am kommenden Wochenende spielfrei. Am Sonntag, dem 17. September, geht es für den FC Hansa II dann im eigenen Ostseestadion weiter. Um 13 Uhr wird dann die VSG Altglienicke zu Gast sein.

