﻿Über Regionalcup: SV Warnemünde will sich für DVV-Pokal qualifizieren

Die Zweitliga-Volleyballer haben ein Ziel im Blick – die Qualifikation für den DVV-Pokal. Dafür müssen sie sich am Sonntag im Regionalcup gegen vier Ligakontrahenten durchsetzen.

Wollen am Sonntag im Regionalpokal jubeln: Die Volleyballer des SV Warnemünde.

Rostock. Die Spannung steigt: Der Volleyball-Zweitligist SV Warnemünde will sich für den DVV-Pokal qualifizieren. Am Sonntag messen sie sich in der Ospa-Arena dafür mit drei weiteren Ligakontrahenten im Regionalpokal. Neben dem PSV Neustrelitz als zweiter MV-Teilnehmer, werden ab 11 Uhr auch der Kieler TV und ETV Hamburg zu Gast sein.

Im ersten Halbfinale treffen die Hausherren auf die Kieler Adler. In der zweiten Halbfinalpartie messen sich Neustrelitz und Aufsteiger Hamburg. Die Gewinner der Spiele stehen sich ab 13.30 Uhr in einer Finalbegegnung gegenüber.

Sieger des Regionalcups qualifiziert sich für DVV-Pokal

Der Gewinner des Turniers der Nordmannschaften qualifiziert sich für die erste Runde im DVV-Pokal. Dort trifft der Regional-Sieger auf Erstligist Netzhoppers Königswusterhausen. Eine zeitgenaue Ansetzung für die Erstrundenpartie steht allerdings noch aus.

In der Vorsaison unterlag der SV Warnemünde in der ersten Runde des DVV-Pokals gegen Erstligist SVG Lüneburg mit 0:3. In dieser Spielzeit wollen sie sich erneut für den Cupwettbewerb qualifizieren. „Alles ist offen“, meint SVW-Coach Jozef Janosik: „Jede Mannschaft ist stark. Kleine Details und die aktuelle Form der Teams werden entscheidend sein.“

SV Warnemünde muss auf Leistungsträger verzichten

Für den Regionalpokal muss der SV Warnemünde auf Zuspieler Marcin Kapusniak verzichten. Der polnische Neuzugang fällt aufgrund einer Corona-Infektion aus.