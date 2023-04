﻿Zu zahm: Überforderte Seawolves chancenlos beim FC Bayern München

München/Rostock. Drei Tage nach dem denkwürdigen Auswärtsspiel gegen den elfmaligen Meister Alba Berlin (79:104) ging es für die Rostock Seawolves zur nächsten Top-Adresse des deutschen Basketballs: Auch beim FC Bayern München gab es für den BBL-Aufsteiger am Mittwochabend erwartungsgemäß nichts zu holen. Bei ihrem Premierenauftritt im Audi Dome kassierte das Team von Head Coach Christian Held eine deutliche 76:108 (29:57)-Niederlage. Für den Tabellendritten Bayern München war es der elfte BBL-Sieg in Folge.

Nach zehnstündiger Anreise hatten sich die Rostocker am Dienstagabend bei einer Trainingseinheit mit dem geschichtsträchtigen Audi Dome vertraut gemacht, in dem bei den Olympischen Spielen 1972 die Basketball-Spiele ausgetragen wurden. Am Tag danach sahen gut 3000 Zuschauer in der knapp halbvollen Arena ein ungleiches Süd-Nord-Duell, in dem die Bayern ihrer Favoritenrolle von Anfang an gerecht wurden.

Head Coach Held unzufrieden – erste Auszeit schon nach zwei Minuten

Während die Gastgeber einen fokussierten Auftritt boten, zeigten die Rostocker zu viel Respekt vor Gegner und Kulisse. Noch keine zwei Minuten waren gespielt, da nahm Christian Held schon die erste Auszeit. „70 Prozent werden hier nicht reichen!“, machte der mit der Anfangsphase unzufriedene Head Coach seinem phasenweise überforderten Team klar. An der Überlegenheit der Münchner, die in den vergangenen zehn Jahren drei Mal Meister wurden, änderte der Weckruf des Trainers nichts: Bis zum Ende des ersten Viertels spielte sich der Tabellendritte einen komfortablen 25:13-Vorsprung heraus.

Bayern München baut Vorsprung immer weiter aus

Die Fehlwurfquote bei den Rostockern blieb auch im zweiten Spielabschnitt hoch, offensiv lief weiter wenig zusammen. Rund 50 angereiste Seawolves-Fans sahen zu, wie die Münchener ihren Vorsprung immer weiter ausbauten. Zur Halbzeit lagen die Gäste, die auf Tyler Nelson und Elias Valtonen (beide verletzt) verzichten mussten, mit 29:57 hinten.

Gegen eine nachlässiger werdende Bayern-Defensive kamen die Seawolves im dritten Abschnitt zwischenzeitlich bis auf 15 Punkte heran, doch der Tabellendritte konnte wieder zulegen und zog zur letzten Viertelpause wieder auf 81:57 davon. Immerhin: Den vorletzten Abschnitt entschieden die Norddeutschen mit 28:24 für sich. Im Schlussviertel zogen die Bayern das Tempo noch mal an, die Seawolves hatten dem nun nicht mehr viel entgegenzusetzen. Das erste Duell beider Teams in München wurde für den Aufsteiger zu einer Lehrstunde. Am Ende musste er sich mit 76:108 geschlagen geben.

Für die Seawolves geht es gegen Schlusslicht Bayreuth weiter

Gleich nach Spielende traten die Seawolves mit dem Bus die 800 Kilometer lange Heimreise an – erwartete Ankunft in Rostock: Donnerstag früh um sechs Uhr. Viel Zeit zum Regenerieren bleibt dem Team von Head Coach Christian Held nach dem München-Trip nicht. Am Sonntag (15 Uhr) steht das nächste Duell gegen ein Team aus Bayern an, dieses Mal aber ein anderes Kaliber als die Münchener: Gegen das abgeschlagene Schlusslicht Medi Bayreuth wollen die Seawolves ihren 15. Saisonsieg einfahren. Beim vorletzten Heimspiel der regulären Saison erwartet der Aufsteiger eine mit 4500 Fans ausverkaufte Stadthalle.

Seawolves: Alston Jr 13., Roland 11, Gloger 14, Mawugbe 8, Lewis 14, Theis 9, Nawrocki 3, Pearson 2, Carter 2, Ilzhöfer