﻿Ultras, Familien, VIPs: Die ungeschriebene Fan-Ordnung im Rostocker Ostseestadion

Rostock. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock tritt am Freitagabend ab 18.30 Uhr gegen den 1. FC Kaiserslautern an. Eine Partie, die auf und neben dem Platz viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das macht sich auch auf den Rängen bemerkbar. Für die Begegnung werden bis zu 25 000 Zuschauer erwartet.

Das Ostseestadion ist somit fast ausverkauft. Doch wie ist eigentlich die Sitzverteilung im Stadion? In welchen Blöcken wird Stimmung gemacht? Wo stehen die Ultras? Und wo sind die teuersten und günstigsten Plätze? Die OSTSEE-ZEITUNG verschafft einen Überblick.

© Quelle: FC Hansa Rostock

NORD

Der Koggenklub behält es sich vor, die Ticketpreise je nach Gegner zu variieren. Grundsätzlich gilt jedoch, dass eine Sitzplatzkarte auf der Nordtribüne im Gegensatz zu den weiteren Auswahlmöglichkeiten am günstigsten ist.

Umklammert wird die bestuhlte Tribüne von zwei Steh-Fankurven. In den zur Westtribüne angrenzenden Blöcke 01-02 verfolgen vermehrt Schüler, Studenten bis 26 Jahre und Schwerbehinderte die Spiele der Hanseaten. Sie erhalten unter Vorlage eines Nachweises in Stehblöcken ermäßigte Karten zu einem vergünstigten Preis.

Die zur Osttribüne angrenzenden Blöcke 08-09 entwickelten sich in der Vergangenheit, nach Differenzen von Supportern mit Anhängern auf der Südtribüne, zu einem zweiten Stimmungsherd im Ostseestadion. In kleinerer Runde im Block 09A angefangen, schlossen sich dort zuletzt immer mehr Fans dem organisierten Support an. Die dort ansässige Fanszene wird häufig in die „rechte Ecke“ geschoben. Die Gruppierung dementiert diese Vorwürfe jedoch.

OST

„Rostocker Osthocker – ausrasten im sitzen“, lautet das Motto einiger FCH-Anhänger auf der Osttribüne. Von der angrenzenden Fankurve auf der Nordtribüne und der stimmungsvollen Südtribüne immer mal wieder zum mitsingen aufgefordert, unterstützen dort zahlreiche Anhänger die FCH-Kicker lautstark von ihrem Sitzplatz aus. Durch den anliegenden Gästeblock kommt es zudem immer wieder zu Provokationen zwischen den Fanlagern, die durch pöbeln, pfeifen oder verschiedene Gestiken zum Ausdruck gebracht werden.

Auf der Osttribüne gibt es außerdem einen Pressebereich. In der Kommentatorenkabine oder auf dem Kamera-Plateau arbeiten hier vor allem Angestellte aus der Radio- und TV-Branche. Aber auch Rollstuhlfahrer verfolgen von dieser Tribüne aus die Partie.

SÜD

Die Südtribüne ist das Aushängeschild der Hansa-Fans. Dort ist die Ultragruppe „Suptras“ beheimatet. Die Stimmungstribüne hat eigentlich Sitzplätze. Während der Begegnung benutzt diese jedoch keiner. Über die gesamte Spieldauer wird unter der Anleitung mehrerer Vorsäger gesungen, gehüpft und geklatscht. Ab und zu werden große, aufwendige Choreografien durchgeführt, die das gesamte Stadion ins Staunen versetzen.

Vor mehreren Jahren waren die Ultras noch im Block 27, in der angrenzende Fankurve zur Westtribüne, beheimatet. Ab einer gewissen Zeit reichte der Platz nicht mehr aus, sodass sich die Anhänger auf die gesamte Südtribüne ausbreiteten.

Jedoch nicht immer stößt das Verhalten der Ultras auf der Südtribüne auf Zuspruch. Durch die Nähe zum angrenzenden Gästeblock kommt es immer wieder zu Ausschreitungen und Auseinandersetzungen mit Auswärtsfans. Auch das Abbrennen von Pyrotechnik und Präsentieren von teils "pietätlosen" Bannern sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Aufruhr.

WEST

Der Westrang wird auch als „Tribüne der Wohlhabenden“ betitelt. Dort sind die Sitzplätze am teuersten. Im vorderen Bereich sitzen die meisten Familienangehörigen der Spieler. Über dem Spielertunnel und auf dem Oberrang verfolgen VIP-Anhänger die Partie. Eine Etage höher folgen die Logen. Dort haben sich zumeist Firmen und Geschäftsleute eingemietet, die aus einem selbstgestalteten Raum mit angrenzendem Balkon auf das Spielfeld blicken. Die Blöcke 34 bis 36 sind Familienblöcke für Stadionbesucher mit Kindern.

Neben der Stadionregie und -technik gibt es auf der Westtribüne auch eine Polizeidienststelle, die das Geschehen im und außerhalb des Stadions kontrolliert. Zudem haben auch die Presse, Vereinsvertreter, Beobachter des DFB, Analysten, Scouts und Ehrengäste auf dieser Seite ihren Platz.

Von OZ-Redaktion