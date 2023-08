﻿4:0 gegen SV Warnemünde – Neuling Doberaner FC startet furios in seine Premierensaison

Katastrophe in Slowenien

„Es war lebensgefährlich“: Ex-Hansa-Profi Nik Omladic spricht über Unwetter in seiner Heimat

Als Nik Omladic die Bilder der Verwüstungen in seiner Heimat in Slowenien sah, geriet der Fußball in den Hintergrund. Der frühere Stürmer des FC Hansa Rostock reiste ins Krisengebiet und packte mit an. Das Hansa-Fanradio startete einen Spendenaufruf.