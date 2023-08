﻿Top-Start: FSV Bentwisch holt gegen 1860 Stralsund den nächsten Sieg

Bentwisch/Stralsund. Der FSV Bentwisch hat einen optimalen Start in die Fußball-Verbandsliga erwischt. Die Kicker von Trainer Anton Müller gewannen am Samstag mit 3:1 (2:0) auf eigenem Platz gegen den TSV 1860 Stralsund. „Aus meiner Sicht ein absolut verdienter Sieg. Spätestens mit dem 3:0 war die Entscheidung gefallen, danach haben wir viel gewechselt und nicht mehr so gut gespielt“, analysiert Müller die Partie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fischer trotz Niederlage zufrieden

Obwohl es für den Aufsteiger aus Stralsund die zweite Niederlage setzte, war TSV-Trainer André Fischer zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Sie haben das um Längen besser gemacht als im ersten Spiel – offensiv wie defensiv. Respekt vor der Leistung, wir hätten uns mit einem Tor mehr dafür belohnen können.“

Berndt eröffnet, Trams mit seinem ersten Tor

Auf dem Platz sorgte FSV-Spieler Philipp Berndt für den ersten Treffer. In der 33. Minute überwand Berndt den Stralsunder Torhüter Arne Biederstädt. Dabei hatte er etwas Glück, dass der Schiedsrichter in der Situation nicht auf Abseits entschied. Nach dem Seitenwechsel machten Danilo John (53. Minute) und Tim Pergande (57.) schnell den Deckel drauf. Für die Stralsunder blieb nur der Ehrentreffer. Neuzugang Matt-Leno Trams erzielte sein erstes Tor in der Verbandsliga (71.). „Durch Urlaub und die Einschulung hatten wir nicht alle Spieler zur Verfügung, aber die Jungs haben es wirklich gut gemacht“, bilanzierte Fischer, der positiv gestimmt ist, dass sein Team bald auch die ersten Punkte in der Verbandsliga einfährt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Müller will Start nicht überbewerten

Für FSV-Coach Anton Müller war der Heimerfolg gegen den Aufsteiger ein „Pflichtsieg“. Die sechs Punkte und Platz zwei in der Tabelle möchte er aber nicht überbewerten: „Es geht für uns diese Saison nur gegen den Abstieg, da müssen wir unsere Punkte gegen die direkte Konkurrenz holen. Da wollen wir gegen Doberan weitermachen. Dann werden Gegner mit ganz anderen Ambitionen auf uns zukommen.“

Lesen Sie auch

Die Rand-Rostocker treten am Freitag (19 Uhr) beim zweiten Aufsteiger Doberaner FC an. Die Stralsunder empfangen bereits eine Stunde früher den Greifswalder FC II im Stadion der Freundschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

FSV: Gaedtke – Schütt (46. Schubel), Berndt, John (64. Schwarz), Pergande, Steinicke, Thedran (64. Voß), Studier (80. Stepanek), Hurtig (46. Lorenz), Thiemroth, Ehlers.

TSV: Biederstädt – Eichstädt, Zierk, Metzentin, Strubel, Trams, Lindberg, Warnke (87. Sommer), Kutz, Brunk (72. Fröhlich), Philippen.

Tore: 1:0 Berndt (33.), 2:0 John (53.), 3:0 Pergande (57.), 3:1 Trams (71.)

OZ