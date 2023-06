﻿SV Warnemünde mit Ex-Hansa-Profi Heiko März: Hier zählen Herz und Leidenschaft – nicht Gehälter

Rostock-Warnemünde. Sie wollen die Klasse halten und in jedem Fall besser abschneiden als in dieser Saison. Nur ein paar Tage nach dem Abschluss der Verbandsliga-Saison 2022/23 ist beim SV Warnemünde schon klar, wohin die Reise in der neuen Spielzeit gehen soll. „Wir waren alle nicht zufrieden mit dem 13. Tabellenplatz. Wir wollen uns verbessern. Und wir haben eine Vorstellung, wie uns das gelingen kann“, sagt Vizepräsident Mike Frahm.

Wenngleich die neun Niederlagen in Serie zum Saisonabschluss für ihn schwer zu ertragen waren und es ihn immer noch wurmt, dass der Klassenerhalt nur mit Ach und Krach gelang – Trainer Heiko März glaubt, eine Entwicklung seiner Mannschaft in die richtige Richtung erkannt zu haben. Und an dieser möchte der 57-Jährige, der nach seiner Karriere als Bundesliga-Profi bei Hansa Rostock als Spieler bei den Warnemündern weitermachte und sich mit dem Klub emotional verbunden fühlt, mit seinen Spielern weiter arbeiten.

Steckbrief SV Warnemünde Gegründet: 1911, Ausgliederung der Fußball-Abteilung aus dem Gesamtverein am 17. August 1999Vereinschef: Klaus-Dieter BartschMitglieder: 400Mannschaften im Spielbetrieb: 12Etat: 100 000 Euro (Gesamt), 45 000 (Verbandsliga-Team) Spielstätte (max. Zuschauerzahl): Sportpark Warnemünde/Stadion an der Ostsee (3000 / bisheriger Vereinsrekord liegt bei 1800 Zuschauern)Ticketpreis bei Heimspielen: 5 Euro, (erm. 3 Euro)Preis Bier: 2 Euro (0,3), 3 Euro (0,5)Preis Bratwurst: 2,50 Euro

„Wir werden unsere Chancenverwertung verbessern und versuchen, bei engen Spielständen abgeklärter zu reagieren“, erklärt März, der mit seinen Jungs am 6. Juli zum Start der Vorbereitung im Sportpark Warnemünde verabredet ist. In seinem Hauptjob wechselt er ab Sommer als Marketingexperte zum Greifswalder FC. Als Trainer mit kleiner Aufwandsentschädigung kümmert er sich im zweiten Jahr in Folge um die Küstenkicker.

Heiko März ist Trainer des SV Warnemünde © Quelle: Christian Lüsch

Fest steht, dass das Warnemünder Verbandsliga-Team aus maximal 26 Spielern bestehen wird. „Mehr Plätze haben wir in unserer Kabine nicht“, meint Frahm mit einem Augenzwinkern. Fakt ist auch, dass die Warnemünder an ihrer Vereinsphilosophie festhalten werden. „Wir haben außergewöhnlich gute Bedingungen, damit Spieler sich wohlfühlen und erfolgreich Fußball spielen können“, betont der Klub-Vize. Er zählt den fast neuen Mannschaftstrakt, eine Vielzahl guter Trainingsplätze, das erfahrene Trainerteam und eine gute medizinische Betreuung an.

Klubvize Frahm: Wir sind ein Amateurverein mit Freizeitsportlern

„Wir locken nicht mit Geld“, betont der 46-Jährige und erinnert: „Wir sind Freizeitsportler und spielen in einer Amateurliga. Für uns stehen das familiäre Miteinander und gute Bedingungen für Training und Spiele im Mittelpunkt.“

Frahm weiß, dass konkurrierende Vereine anders agieren. Dass die Warnemünder aufgrund ihrer „Geldpolitik“ einen Wettbewerbsnachteil haben, nehmen sie in Kauf. Er argumentiert: „Ich bin der Meinung, dass der finanzielle Aufwand, den einige Vereine für ihre Spieler betreiben, der sportlichen Leistung, die sie bekommen, nicht gerecht wird.“

Viele Personalfragen sind schon geklärt

Viele Personalfragen sind beim Klub vom Ostseestrand schon geklärt. Mit Philipp Scheller, der nach Sievershagen in die Landesklasse wechselt, Tim Sandau (Satow), Ronny Peters (Kritzmow) und Paul Schröder (Karriereende) stehen vier Abgänge fest.

Ersatz ist schon organisiert: Alexander Bröker wechselt vom Rostocker FC II ins Seebad, Miguel Lembke kommt aus der U19-Mannschaft des FC Hansa. Gunnar Wirth, der seit seiner Kindheit im Verein aktiv ist, wird von Trainer März aus der eigenen zweiten Mannschaft in die 1. Männer befördert. Nach einer Fußball-Pause kehren die Routiniers Marc Benduhn (34) und Oliver Becksmann (32) in die Verbandsliga-Truppe zurück. Der Kern der Mannschaft, der seit vielen Jahren zusammen ist, wird sich nur unwesentlich verändern. „Zwei bis drei Spieler suchen wir noch“, verdeutlicht der Trainer.

Testspiel-Termine des SVW Am 6. Juli laden die Warnemünder ihre Spieler und Fans zur Saisoneröffnung mit Trainingsspiel und Grillen ein. Offizieller Trainingsstart der 1. Männermannschaft ist am 10. Juli. Weitere Termine:13. Juli: Testspiel gegen 2. Männermannschaft15. Juli: Testspiel bei Empor Richtenberg18. Juli: Testspiel gegen FSV Kritzmow22. Juli: Testspiel beim PSV Ribnitz-Damgarten25. Juli: Testspiel gegen den Rostocker FC (noch nicht fix)27. Juli: Testspiel gegen Warnow Papendorf29. Juli: Testspiel gegen den SV Hafen Rostock1. August: Testspiel gegen Sievershäger SV (noch nicht fix)

Heiko März und Mike Frahm sind gespannt auf die bevorstehende Spielzeit. „Die Verbandsliga ist und bleibt attraktiv. Mit 1860 Stralsund und dem Doberaner FC steigen zwei Teams auf, die uns zusätzliche Derbys bescheren“, blickt Frahm voraus.

Abschlussfahrt: Team und Fans fliegen nach Mallorca

Bevor Anfang Juli wieder das Training startet – beim SVW zweimal pro Woche – gehen die Warnemünder Verbandsliga-Männer auf „Exkursion“. Am Donnerstag (22. Juni) heben insgesamt 22 Spieler und Fans gemeinsam zur Saison-Abschlussfahrt nach Mallorca ab. Im Gegensatz zu Coach März ist Klub-Vize Frahm dabei. Er freut sich auf die vier Inseltage und sagt mit einem schelmischen Lächeln im Gesicht: „Das Programm gestalten wir situativ – jeden Tag an einem anderen Strand.“

