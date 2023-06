Treppe statt Parkplatz-Ausfahrt

Teurer Irrtum: Unternehmer fährt bei IHK-Empfang in Rostock seinen Mercedes zu Schrott

Der Fahrer eines Mercedes ist mit seinem Auto eine Treppe an der Rostocker Stadthalle hinuntergerattert. Der 57-Jährige ist ein bekannter Unternehmer aus Vorpommern. Der Unfall ereignete sich während des IHK-Empfangs in der Stadthalle am Mittwoch.