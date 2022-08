﻿Verhoek und Pröger: Hansa Rostocks Sturmduo kommt immer besser in Fahrt

Die beiden Angreifer harmonierten in der Offensive des FC Hansa Rostock zuletzt gut. Dass sie auch am Sonnabend beim Karlsruher SC wieder gemeinsam auf Torejagd gehen können, ist aber nicht sicher.

Rostock. Als Hansa-Trainer Jens Härtel John Verhoek und Kai Pröger im Spiel gegen St. Pauli nach gut einer Stunde gemeinsam vom Platz holte, erhoben sich die Zuschauer zum Applaudieren von ihren Sitzen. Zwei Tore und ein Scorerpunkt standen im Arbeitsnachweis der beiden Angreifer – Hansas Sturmduo kommt langsam ins Rollen. Für Pröger war es ein fast perfektes Spiel, in jedem Fall sein bestes, seitdem er das Paderborner mit dem Rostocker Trikot getauscht hat. Hinter seinem Einsatz am Sonnabend (13 Uhr) in Karlsruhe steht allerdings ein Fragezeichen.

Adduktorenprobleme: Pröger musste das Training abbrechen