Grauenhaftes Verbrechen

Das Verbrechen hat das ganze Land erschüttert: Der sechsjährige Joel aus Pragsdorf bei Neubrandenburg wurde am Donnerstag durch Messerstiche so schwer verletzt, dass er starb. Nachdem am Freitag die Polizei den ganzen Ort in Beschlag genommen hatte, ist am Sonnabend eine bedrückende Ruhe eingekehrt.