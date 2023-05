﻿Verstärkung für Dolphins: Rostocker HC holt 16-jähriges Talent an Bord

Veranstaltungen am Vatertag

Herrentag in der Region Grimmen: Bei diesen Events kann gefeiert werden

Zünftige Kost, kühle Getränke, Sport und Musik – am Vatertag (18. Mai) kann in der Umgebung von Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) gefeiert werden. Diese Veranstaltungen in Kaschow und Kandelin erwarten Besucher.