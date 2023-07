﻿Verstärkung für die Rostock Seawolves: Oshane Drews unterschreibt bis 2026

Rostock. Die Rostock Seawolves haben Shooting Guard Oshane Drews verpflichtet. Der Berliner erhält einen Dreijahresvertrag. Der 22-Jährige wird in der kommenden Saison als Doppellizenzspieler sowohl in der easyCredit Basketball-Bundesliga als auch in der 2. Bundesliga ProB Nord zum Einsatz kommen. Ab der Saison 2024/2025 steht Drews dann ausschließlich im Profikader der Wölfe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich freue mich sehr auf die nächsten drei Jahre in Rostock und will jetzt durchstarten. Die Seawolves sind eines der spannendsten Projekte in Basketball-Deutschland und ich bin stolz, meinen Teil dazu leisten zu dürfen”, sagte Drews bei seinem ersten Besuch in Rostock.

Drews spielte schon mit Nicolas Buchholz zusammen

Drews entdeckte in der Hauptstadt seine Liebe zum Basketball und spielte in seiner Jugend für den TuS Lichterfelde in der Regionalliga und den RSV Eintracht Stahnsdorf in der ProB. In 26 ProB-Spielen erzielte der 1,98 Meter große Drews in der Saison 2017/2018 im Durchschnitt 6,7 Punkte für die Brandenburger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Nach weiteren Stationen in Braunschweig, Wolfenbüttel (als Doppellizenzspieler) und Rhöndorf, wo er unter anderem in der Saison 2021/2022 mit dem Rostocker Nicolas Buchholz gemeinsam auf Korbjagd ging und einiges über den Standort Rostock erfuhr, war der athletische Flügelspieler in der vergangenen Spielzeit für die Paderborn Baskets in der 2. Bundesliga ProA aktiv. Für den ostwestfälischen Zweitligisten kam Drews in 28 Spielen auf durchschnittlich 7,5 Punkte, 2,0 Rebounds und 1,8 Assists in knapp 17 Minuten Einsatzzeit.

„Oshane ist ein junger Spieler, der in der vergangenen Saison in der ProA gezeigt hat, dass er einen Schritt nach vorn gemacht hat. Wir möchten ihm bei uns die Möglichkeit geben, sich und sein Spiel weiter zu entwickeln“, erklärte Seawolves-Trainer Christian Held. „Er wird bei uns einen Kader-Spot bekleiden, in dem er sich die Minuten erarbeiten muss. Wir hoffen, dass er die Entwicklung der zurückliegenden Jahre bei uns in Rostock weitergehen kann, um uns wichtige Minuten von der Bank geben zu können”, fügte er hinzu.

OZ