﻿Vertrag bei Hansa Rostock vorzeitig aufgelöst: Schröter wechselt in die 3. Liga

Höhen und Tiefen erlebt

Er stieg mit Paderborn in die Bundesliga auf und stürzte mit Bielefeld vom Fußball-Oberhaus bis in die Drittklassigkeit ab. Bei Hansa Rostock blickt Neuzugang Sebastian Vasiliadis wieder nach vorn – und will sich mit guten Leistungen für die griechische Nationalmannschaft empfehlen.