Neunte Spielzeit als Profi

Defensivmann Lukas Scherff geht mit dem FC Hansa Rostock in die neunte Saison. Der 26-Jährige will nach gravierenden Verletzungsproblemen in der vergangenen Profi-Saison in der neuen Spielzeit wieder angreifen.

