﻿Viele Emotionen beim Abschiedsspiel von Ex-Hansa-Stürmer Marcel Ziemer

Gastronomie in und um Boltenhagen

Top-Restaurants an der Ostsee im Check: Was macht den „Klausner“ und das „Baumhaus“ so besonders?

Es sind rund um Boltenhagen (Nordwestmecklenburg) die besten Restaurants: Der „Klausner“ in Tarnewitz und das „Baumhaus“ in Klein Pravtshagen. Doch was sind die beliebtesten Gerichte, was überzeugt die Gäste und was sagen die Top-Gastronomen übereinander? Der große Vergleich.