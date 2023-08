Feuerwehren im Einsatz

Brand in Ueckermünde: Einkaufszentrum evakuiert – 200 000 Euro Schaden

Eine Verpuffung in einem Elektroverteiler hat am Mittwoch in einem Einkaufscenter in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) einen Schwelbrand ausgelöst. Laut Polizei befanden sich Besucher zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.