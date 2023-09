Die Stralsunder Wildcats und der SV Warnemünde haben den Verbandspokal im Volleyball gewonnen. Damit haben beide Teams noch Chancen am DVV-Pokal teilzunehmen.

Warnemünde. Der Volleyball-Verbandspokal von MV ging am Sonntag bei den Frauen in die gewohnten Hände. Die Stralsunder Wildcats aus der 2. Liga Pro gewannen das Turnier in Warnemünde souverän. Einzig gegen die eigene zweite Mannschaft aus der 3. Liga musste die Favoritinnen einen Satz abgeben. Gastgeber SV Warnemünde und der VC Greifswald mussten sich hinter den Teams vom 1. VC Stralsund einreihen.