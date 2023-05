﻿Super! Volleyballerinnen des SSC Schwerin schlagen in Rostock auf

Schwerin. Nun ist es fix. Der SSC Palmberg Schwerin zieht um – aber nur für ein Spiel. Der gastgebende Pokalsieger bestreitet am 14. oder 15. Oktober das Supercup-Finale in der Rostocker Stadthalle. „Ich freue mich total“, sagte Trainer Felix Koslowski, der unlängst ein Basketball-Spiel der Seawolves in der 4500 Zuschauer fassenden Arena besucht hatte. „Das war ein tolles Event“, schwärmte der 39 Jahre alte Coach. „Ich bin gespannt, wie Mecklenburg-Vorpommern Spitzenvolleyball annimmt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Wunsch, uns außerhalb zu präsentieren und Spitzenvolleyball zu den Fans zu bringen, bestand schon länger“, sagte Geschäftsführer Christian Hüneburg. Die Rostocker Stadthalle ist mit 4500 Plätzen fast doppelt so groß wie die Palmberg-Arena in Schwerin.

Pokalsieger trifft auf Stuttgart oder Potsdam

Der SSC – mit vier Titelgewinnen Rekord-Supercup-Sieger – trifft auf Allianz MTV Stuttgart oder den SC Potsdam, die aktuell um die deutsche Meisterschaft spielen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hansestadt war bereits vor ein paar Jahren als Austragungsort eines Nations-League-Spiels im Gespräch. „Aber Corona hat das verhindert“, erinnerte sich Koslowski, der künftig auf die Dienste zweier Top-Spielerinnen verzichten muss: Lina Alsmeier und Lindsey Ruddins.

Lesen Sie auch

Nationalspielerin Alsmeier, die drei Jahre für den Rekordmeister spielte, zieht es nach Italien. Die 22-Jährige bedankte sich bei der Saison-Abschlusskonferenz am Mittwoch „für eine wunderschöne Zeit“. Sie habe sich in Schwerin persönlich und sportlich weiterentwickelt. Der Verein sei „wie eine zweite Familie“, betonte die Außenangreiferin. Sportdirektor Michael Evers bedauert den Weggang der Außenangreiferin, die im Sommer mit dem deutschen Team in der Nations League, der Europameisterschaft und der Olympia-Qualifikation gefordert ist, und richtete sich persönlich an sie: „Die Tür ist immer offen. Hier ist immer ein Platz für dich.“

SSC verstärkt sich mit Linda Bock und Fleur Savelkoel

Auch die US-Amerikanerin Lindsey Ruddins zieht es ins Ausland. Darüber hinaus werden Frauke Neuhaus (Vertrag wird nicht verlängert), Patricia Nestler (Ausleihe innerhalb der Bundesliga) und die ausgeliehene Laura Broekstra (zurück nach Neuwied) den Verein verlassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dafür hat sich der Pokalsieger für mindestens zwei Jahre mit Linda Bock (Dresdner SC) verstärkt. „Sie hätten wir gern schon vor zwei Jahren verpflichtet“, sagte Evers. Auch Fleur Savelkoel vom SC Potsdam steht als Neuzugang fest. Allerdings hat sich die Niederländerin im zweiten Play-off-Viertelfinale gegen Suhl einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus.