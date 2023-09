﻿1:3 gegen TuS Mondorf – SV Warnemünde mit Niederlage zum Heimauftakt

Rostock. In der 2. Bundesliga Nord hatten die Volleyballer des SV Warnemünde am Sonnabend das Nachsehen. Vor knapp 300 Zuschauern in der Rostocker Ospa-Arena unterlagen sie gegen den letztjährigen Staffelsieger TuS Mondorf mit 1:3 (19:25, 25:16, 20:25, 22:25).

Beide Mannschaften starteten schwungvoll in den ersten Satz. Immer wieder wechselte die Führung. Letztlich konnten sich die Mondorfer einen Vorsprung erspielen und mit 1:0 in Führung gehen. Die Warnemünder zeigten sich unbeeindruckt und überzeugten anschließend mit Effektivität in der Offensive. Im zweiten Durchgang gingen sie rasch mit 10:3 in Front und ließen nichts anbrennen – 1:1 nach Sätzen.

Gäste aus Mondorf stark im Angriff

Es entwickelte sich zu einem Duell auf Augenhöhe. Die Mondorfer überzeugten mit harten Angriffsschlägen. Die Hanseaten hielten tapfer dagegen. Mehrere starke Blöcke der TuS-Akteure ließen die Hausherren jedoch verzweifeln.

Die Rheinländer machten im vierten Abschnitt munter weiter und zogen davon. Die Warnemünder warfen sich zwar noch mal voll rein, konnten aber nichts mehr am Ausgang der Partie ändern.

SVW: Pohl, Kuse – Schröder, Ullerich, Günther, Merryweather, Pohl, Lübcke, Wheeler, Mehlberg, Deutloff, Varga, Duzevich.

