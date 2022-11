﻿Volleyball: SV Warnemünde will gegen Aufsteiger TSGL Schöneiche nachlegen

2. Volleyball-Bundesliga Nord: Die Euphorie bei den Ostseestädtern ist nach ihrem jüngsten Erfolg riesig. Nun wollen sie auch gegen den Liganeuling abliefern und den nächsten Sieg einfahren.

Rostock. Die Vorfreude ist riesig: Am Sonntag empfangen die Zweitliga-Volleyballer des SV Warnemünde den Aufsteiger TSGL Schöneiche. Anpfiff in der Rostocker Ospa-Arena ist um 16 Uhr. Nachdem die Hanseaten in der Vorwoche nach zwei deutlichen 0:3-Niederlagen in Folge wieder einen Sieg einfahren konnten (3:2 gegen FC Shüttorf), wollen sie gegen die Brandenburger nun nachlegen.