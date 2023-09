﻿Trotz Top-Angeboten: Fanliebling Tommy Mehlberg kehrt zum SV Warnemünde zurück

Rostock. Er ist wieder da – Tommy Mehlberg. Der 23-Jährige ist nach einem Jahr beim dänischen Volleyball-Erstligisten zu seinem Heimatverein, dem SV Warnemünde, zurückgekehrt.

„Ich wollte mich mal woanders beweisen. Das habe ich in Dänemark geschafft“, berichtet der Blondschopf, der am Sonnabend (30. September) 24 Jahre alt wird, stolz. Dass er mit dem Klub Ikast Volley Rams aus dem Herzen Jütlands den dritten Platz in der Meisterschaft geholt hat, bescherte dem Lehramtsstudenten internationale Aufmerksamkeit. Er bekam viele Angebote, beispielsweise von Erstligisten aus Tschechien, Frankreich und der Slowakei sowie anderen Vereinen aus Ägypten der Türkei oder Aserbaidschan. Obendrein coachte er ein Mädchenteam seines Klubs, das dänischer Meister wurde.

Tommy Mehlberg (Nr. 10) vom SV Warnemünde mit Adrian Kopij, Matthias Lübcke und Sören Schröder (v.l.) in einem früheren Heimspiel in der Rostocker Ospa-Arena. © Quelle: ABACH

Mehlberg entschied sich trotz verlockender Offerten gegen die Vollprofi-Laufbahn und dafür, sein Studium an der Universität Rostock voranzutreiben und seinen Abschluss als Lehrer für Sport- und Physik zu machen. Dass er in den kommenden beiden Jahren ganz sicher für den SV Warnemünde spielen wird, freut Fans und Klubführung gleichermaßen. „Tommy ist ein total freundlicher und empathischer Typ mit viel Elan. Er kennt sich aus, ist hier verwurzelt und nahbar. Deshalb ist er so beliebt“, meint beispielsweise SVW-Teammanager Johannes Hofmeister.

Attribut „Fanliebling“ macht Mehlberg verlegen

Dass er große Sympathien bei den Warnemünder Anhängern genießt, freut den Spieler. Es macht ihn zugleich ein bisschen verlegen. „Ich glaube, Josef Günther ist noch beliebter als ich“, lenkt Mehlberg die Aufmerksamkeit auf seinen Mitspieler. Den Weg zu einer Volleyball-Karriere ebnete seine Mutter. Sie coachte früher Teenager in Rostock und nahm ihren damals nicht mal Zehnjährigen mit zum Training.

Tommy Mehlberg gilt als Liebling der Volleyball-Fans. © Quelle: SVW

Tommy entwickelte sich schnell. Mit zwölf Jahren wechselte er zum Schweriner SC und besuchte dort das Sportgymnasium. „Ich wollte das unbedingt, wollte meinem Bruder nacheifern. Er war schon immer mein Vorbild“, sagt Mehlberg über seinen 15 Jahre älteren Bruder Dirk, der den Volleyball-Weg ging und als 38-Jähriger immer noch mit dem TV Rottenburg in der Südstaffel der 2. Liga unterwegs ist.

Das erste Jahr in Schwerin ist „extrem hart“ gewesen, aber Tommy überstand es. Da es in Schwerin sportlich keine Zukunft gab, kehrte er 2017 nach Rostock zurück, spielte schon als 17-Jähriger für den SV Warnemünde in der 2. Bundesliga.

„Für die Nachwuchs-Nationalmannschaft war ich nicht gut genug. Ich hatte aber Glück, dass ich ans Rostocker Sportgymnasium wechseln durfte. Dort war ich der einzige Volleyballer an der Schule und habe 2020 mein Abi gemacht“ – Notenschnitt 1,9.

Profi-Karriere oder Studium – Mehlberg hat sich entschieden

Mehlberg blieb bis 2022 in der Hansestadt, begann sein Studium. Er hat sich in den Jahren oft die Frage gestellt, ob er eine Karriere als Vollprofi anstreben sollte – und hat sich erst mal dagegen entschieden. „Ich will zunächst mein Studium abschließen. Es ist schön, dass ich es mit dem Volleyball finanzieren kann“, erklärt der 1,90 Meter große Außenangreifer, der gern noch ein bisschen größer geworden wäre.

Neben der Uni dominiert der Sport sein Leben. „Ich bin im positiven Sinn ein Volleyball-Verrückter“, sagt er über sich. Seine Freundin Henriette. mit der er seit zwei Jahren zusammen ist, lernte er beim Sport kennen. Sie spielt im gleichen Verein. In der Wohngemeinschaft, die Tommy mit seinen Warnemünder Teamkollegen Malte Ullerich und Leon Pohl aufgemacht hat, läuft sehr viel Volleyball.

An seinem 24. Geburtstag kann sich Tommy Mehlberg am Sonnabend selbst beschenken. Am 3. Zweitligaspieltag tritt der Mannschaftskapitän mit seinen Warnemünder Jungs in Essen an.

