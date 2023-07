﻿Von den Straßen Kameruns in die 2. Liga: Patrick Nkoa will bei Hansa Rostock durchstarten

Rostock. Wenn Hansa Rostock am Sonntag (30. Juli) gegen den 1. FC Nürnberg in die neue Zweitliga-Saison startet, könnte ein noch unbekanntes Gesicht in der Startelf stehen: Patrick Nkoa. Der Innenverteidiger wechselte in diesem Sommer von Regionalligist Rot-Weiß Erfurt nach Rostock und zeigte in der Vorbereitung starke Leistungen. „Patrick hat sich bei uns schnell integriert und die Belastungen in den Einheiten gut weggesteckt. Er lernt unheimlich schnell, das freut mich“, sagte Hansa-Trainer Alois Schwartz.

Nkoas Weg in den Profifußball liest sich wie ein modernes Fußballmärchen. Der 24-Jährige spielte in seiner Jugend auf den Straßen Kameruns Fußball und trat erst nach seinem Abitur vor fünf Jahren einem Verein bei. „Meine Mutter wollte immer, dass ich mich auf die Schule konzentriere. Da war nicht viel Zeit für Fußball“, sagte der 1,92 Meter große Abwehrspieler der „Bild“.

Patrick Nkoa studierte Informatik in Bochum

Da Nkoa ein Stipendium für Deutschland ergatterte, nahm er 2020 ein Informatikstudium an der Universität Bochum auf. In seiner Freizeit kickte er beim Landesligisten Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 und machte dank seiner Physis und Zweikampfstärke auf sich aufmerksam.

Ein Jahr später wechselte er zum damaligen Oberligisten nach Erfurt und stieg mit Rot-Weiß in die Regionalliga auf. In der vergangenen Saison stand er bei den Thüringern in allen 34 Spielen auf dem Platz und gehörte zu den Leistungsträgern. „Es ging alles ziemlich schnell. Ich habe in der Zeit immer an mich geglaubt und hart an mir gearbeitet“, sagte der Kameruner.

Hansa-Chef: Solche Spieler können durch die Decke gehen

Mit dem Wechsel nach Rostock machte Nkoa den nächsten großen Karriereschritt und ist plötzlich im Profifußball angekommen. Wohl nicht ohne Grund stattete Hansa den Kameruner mit einem Vierjahresvertrag aus. „Patrick wird sich erst mal hinten anstellen müssen. Deshalb ist es hilfreich, ihm in der U 23 Spielpraxis zu geben“, sagte Hansas Vorstandschef Robert Marien bei „Hansa TV“. „Solche Spieler können plötzlich durch die Decke gehen. Wir wollen diesen Rohdiamanten schleifen. Dann können wir vielleicht in ein, zwei Jahren sagen: Wen haben wir da eigentlich geholt?“

Nkoa zeigte sich bislang unbeeindruckt und räumte im Training und in den Testspielen hinten zuverlässig ab. „Ich lerne jeden Tag dazu und will von den erfahrenen Spielern wie Olli Hüsing und Damian Roßbach profitieren“, sagte Nkoa. Da sich zuletzt ausgerechnet Hüsing am Oberschenkel verletzte, könnte Nkoa den Ex-Bielefelder zum Saisonstart vertreten. Zumal noch nicht sicher ist, dass Jasper van der Werff am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg zur Verfügung steht.

Hinter Jasper van der Werff steht noch ein Fragezeichen

Der Innenverteidiger hatte nach seinem Wechsel von Ligakonkurrent SC Paderborn am vergangenen Freitag erstmals mit seiner neuen Mannschaft trainiert. Coach Alois Schwartz bot den gebürtigen Schweizer im Testspiel gegen den FC Sevilla (2:1) umgehend in der Startelf auf und bescheinigte ihm eine sehr gute Leistung beim Hansa-Debüt – das allerdings wegen einer Knöchelblessur nach 45 Minuten beendet war.

Unabhängig davon, ob van der Werff am Sonntag dabei ist oder nicht – Patrick Nkoa fühlt sich bereit für den nächsten und bisher größten Schritt in seiner Karriere. „Ich weiß, dass noch mehr geht. Ich will mich voll auf meine Aufgaben konzentrieren und dem Team helfen“, sagte der Innenverteidiger.

