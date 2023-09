﻿„FC Hansa ist die Liebe meines Lebens“: Rostocker Kult-Doc Frank Bartel nimmt Abschied

Rostock. Wenn Dr. Frank Bartel am Wochenende in den Mannschaftsbus des FC Hansa Rostock steigt, wird Wehmut bei ihm aufkommen. Es ist seine letzte Reise in Diensten des Koggenklubs. Es geht nach Hamburg. Beim Top-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag zwischen Spitzenreiter HSV und Verfolger Hansa (13.30 Uhr) wird er zum letzten Mal auf der Rostocker-Bank Platz nehmen. Nach über 30 Jahren macht Bartel Schluss.

„Schweren Herzens“, sagt der promovierte Mediziner. Zwei Dinge hätten ihn zu der Entscheidung bewogen. Bartel musste sich vor anderthalb Jahren mehreren Rückenoperationen unterziehen, „weil da eine böse Infektion drin war“. Er sei noch immer nicht topfit. „Es gibt Tage, da kann ich sehr schlecht laufen. Und ich möchte nicht halb hinkend über den Platz hirschen.“ Der zweite Grund: Seine Eltern, die in Halberstadt wohnen, sind in die Jahre gekommen. „Ich möchte häufiger bei ihnen sein.“

Der Volkspark ist Bartels Lieblingsstadion

Eigentlich sollte die Zusammenarbeit mit Hansa zum 31. August enden. Dann wurde der Spielplan veröffentlicht – und Bartel fragte, ob er das Spiel noch mitmachen kann. Der Verein willigte ein. Der Volkspark ist „mein Lieblingsstadion – nicht, weil ich den HSV mag, sondern weil ich das Stadion einfach super finde“, erzählt Bartel, der 1991 auf der Kogge anheuerte.

Blick ins Volksparkstadion in Hamburg – das Lieblingsstadion vom scheidenden Hansa-Doc Frank Bartel. Hier wird er am Sonntag seinen letzten Einsatz für den Koggenklub haben. © Quelle: Christian Charisius

Der damalige Kapitän Juri Schlünz war sein erster Patient. Der Chirurg und Schmerztherapeut machte ihn schnell wieder fit. Schlünz war begeistert. Trainer Uwe Reinders habe gesagt: Dann schick den doch mal vorbei, dann gucken wir mal, erzählt Bartel. „Und dann sind daraus 33 Jahre geworden.“

Frank Bartel erlebte bei Hansa 28 Trainer

„Doci“, wie Bartel in Mannschaftskreis genannt wird, erlebte bei Hansa 28 Trainer und sämtliche Höhen und Tiefen. „Die Abstiege waren traurig, die Aufstiege sensationell.“ Unvergessen bleibt das Saisonfinale 1999 in Bochum. „Damals hätten fünf oder sechs Mannschaften absteigen können und wir waren nicht dabei. Das war sensationell“, ist Bartel heute noch begeistert.

Bartel war der Erste, der Platzwunden von Spielern tackerte. „Das kannte ich aus der Chirurgie, damit haben wir Bauchwunden zugemacht. Sportler sind während des Spiels voller Adrenalin, da brauchst du keine Betäubung.“

Bartels Ehefrau Monika arbeitet in der Praxis mit

Oliver Neuville hatte sich damals böse am linken Ohr verletzt. In der Halbzeitpause nähte Bartel die Wunde mit drei Stichen und band ihm einen Turban um. Neuville, Torschütze zum 1:0, hielt durch. „Danach habe ich ihm das fein fertig gemacht“, erzählt der Chirurg, der in der Rostocker Innenstadt eine eigene Praxis hat. Seine Frau Monika gehört zum Team. Die Söhne Björn und Kai arbeiten als Physiotherapeuten.

Hart im Nehmen war auch Rade Prica. Der Schwede hatte sich den großen Zeh gebrochen, ließ sich sechs Wochen lang vor jedem Training und jedem Spiel spritzen, weil er unbedingt spielen wollte, erinnert sich Bartel. In Paderborn habe er Tim Sebastian mal mehrere Zähne von Kai Bülow aus dem Hinterkopf gepult. Die beiden Hansa-Profis waren bei einem Kopfball-Duell zusammengeprallt.

Auch legendär: Bartel musste in Teheran in Haft

Unvergessen ist der Chaosflug 2008 in Teheran. Bartel gehörte zu jenen Passagieren, die stundenlang im Flieger festsaßen. Er habe das Personal gebeten, etwas zu trinken zu bekommen, sei aber barsch zurechtgewiesen worden. „Ich bin in die Bordküche gegangen und wollte mir und meinen Nachbarn Wasser holen.“ Beim Aussteigen wurde er kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Nach rund sechs Stunden war der Spuk vorbei.

Auch mit Schiedsrichtern geriet er verbal mehrfach aneinander. Ein dutzendmal wurde Bartel auf die Tribüne geschickt. In Nürnberg 2022 sah er sogar Rot – wegen unerlaubten Betretens des Spielfeldes. Unberechtigt, wie er versichert. „Ich dachte, John Verhoek hätte sich am Sprunggelenk verletzt.“ Eine Geldstrafe habe er nie zahlen müssen, sagt Bartel und kommt zu dem Schluss: „So ein Rüpel kann ich nicht gewesen sein.“

Mediziner wäre gern selbst Hansa-Kicker geworden

Er habe auch viel Spaß mit den Schiedsrichtern gehabt. „Der Magdeburger Bernd Heynemann hat sich vorher von mir behandeln lassen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir uns auf dem Platz auch mal angeschrien haben“, meint Bartel. Er ist überzeugt: „Heynemann oder Harm Osmers hätten mich nie vom Platz gestellt.“

Am liebsten wäre der gebürtige Wittstocker, der für markige Sprüche bekannt war („Ich kenne den Körper von Paule Beinlich besser als seine Frau“), selbst Fußballer geworden. Talent hatte er. Als 14-Jähriger sollte er zu Hansa wechseln, doch sein Vater Wolfgang Bartel, ehemaliger DDR-Junioren-Nationalspieler, sagte Nein.

„Hansa ist meine große Liebe“, erklärt Frank Bartel. Er werde künftig als Fan zu den Spielen gehen und stehe dem Verein im Fall der Fälle beratend zur Seite. „Aber ich will mich nicht einmischen.“ Ab Sonntagabend kümmern sich seine Nachfolger Dr. Martin Randow und Dr. Christine Kühn um das Wohl der Hansa-Profis. „Das sind feine Kollegen, die machen das gut.“

