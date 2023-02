﻿Vor Duell mit Empor Rostock: Saporischschjas Handballer vor ungewisser Zukunft

Pflicht- oder Freundschaftsspiel? Fakt ist: Für den HC Empor Rostock ist die Partie am Sonntag gegen den ukrainischen Meister Saporischschja der vorerst letzte internationale Vergleich. Das sind die Gründe.

Rostock. Es ist eine Partie, in der der Sport zur Nebensache gerät. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach Kriegsbeginn in der Ukraine empfängt der HC Empor Rostock am Sonntag den ukrainischen Serienmeister Motor Saporischschja (17 Uhr, Stadthalle).