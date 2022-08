Die Ultras des FC Hansa Rostock und des FC St. Pauli verbindet eine tiefe gegenseitige Abneigung. Vor dem Nordduell am Sonntag planen beide Gruppen Fan-Märsche ins Ostseestadion. Was die Polizei dazu sagt.

Rostock. Es ist das heißeste Fußballspiel des Jahres in Rostock: Am Sonntag (13.30 Uhr) empfängt der FC Hansa Rostock den FC St. Pauli zum brisanten Nordderby in der 2. Bundesliga.

Im Vorfeld des Hochrisiko-Spiels haben die Ultras beider Vereine zu Fan-Märschen aufgerufen. Treffpunkt für die Pauli-Anhänger ist laut einem in den sozialen Medien verbreiteten Aufruf früh morgens am Hamburger und am Sonntagvormittag am Rostocker Hauptbahnhof.

Von dort aus wollen die Pauli-Fans – bis zu 3000 werden in Rostock erwartet – zusammen zum Stadion marschieren. „Wir kennen das. Wir bleiben bei unserer Taktik und wollen alle Gäste mit Bussen gesammelt zum Stadion bringen“, sagt Rostocks Polizeichef Achim Segebarth gegenüber der OZ.

Auch die Hansa-Ultras wollen sich gemeinsam auf den Weg ins Ostseestadion machen. Sie starten vom Matrosendenkmal im Stadthafen.

Von Sönke Fröbe