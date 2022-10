﻿Vor Spiel gegen Potsdam: Quartett von Empor Rostock meldet sich zurück

Gute Nachrichten vom HC Empor Rostock: Jonas Thümmler, Jonas Ottsen, Leon Mehler und Sveinn Sveinsson, die am Freitag in Lübbecke (24:28) gefehlt hatten, kehren im Heimspiel am Mittwoch gegen Potsdam ins Aufgebot zurück.

Rostock. Empor Rostock gegen den VfL Potsdam – da werden Erinnerungen wach. Am 12. Juni vergangenen Jahres machte der HCE den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga perfekt. Die Ostseestädter, die mit einem hauchdünnen Hinspiel-Polster (28:27) in die brandenburgische Landeshauptstadt gefahren sind, behielten in einem packenden Handball-Krimi die Nerven. Tim Völzke setzte mit dem Treffer zum 27:24 den Schlusspunkt. Danach flossen Bier und Sekt in Strömen. Die Aufstiegsparty ging auf dem Neuen Markt in Rostock weiter, wo die Mannschaft von Hunderten Fans empfangen wurde.

Knapp 17 Monate später kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Ostklubs – diesmal in Liga zwei. Die Potsdamer, die im Frühjahr den Sprung ins Handball-Unterhaus schafften und aktuell Tabellendritter sind, gehen als klarer Favorit in die Partie, die um 19 Uhr in der Ospa-Arena angepfiffen wird.