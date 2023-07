﻿Kurz vor dem Oberliga-Auftakt: Rostocker FC legt mit Transfer-Doppelpack nach

Rostock. Mit dem Heimspiel gegen den BSV Eintracht Mahlsdorf beginnt für den Rostocker FC am Sonntag (Anpfiff: 14 Uhr) die neue Saison in der NOFV-Oberliga Nord. Die Fußballer von der Ostsee haben zwei Tage vor dem Duell noch zwei Neuzugänge verpflichtet. Einer von ihnen soll den Abgang von Kapitän Johann Berger im zentralen Mittelfeld kompensieren.

Rostocker FC: Neuzuänge für Mittelfeld und Außenbahn

Die Rede ist von Michal Mikolajczak. Der 20-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten FSV Union Fürstenwalde an den Damerower Weg. Die Rostocker stellten den beidfüßig starken Akteur am Freitag vor. In der vergangenen Saison absolvierte der Pole 32 Einsätze für die Fürstenwalder. In der Rückrunde der Spielzeit 2018/19 war der unter anderem beim polnischen Erstligisten Lechia Danzig ausgebildete Kicker auch schon für die TSG Neustrelitz aktiv.

Remmy Kruse (l.), hier gegen den Kühlungsborner Lucas Leutert, wurde ebenfalls vom Rostocker FC verpflichtet. © Quelle: Johannes Weber

Der zweite Neue vor dem Ligastart ist Remmy Kruse. Der 19-Jährige wirkte schon die zurückliegenden Wochen als Probespieler mit. RFC-Coach Silvio Schulz bestätige gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG den Transfer. Kruse kommt für die linke Außenbahn. Er spielte vergangene Saison noch für die U 19 des Eimsbütteler TV in der A-Junioren-Regionalliga Nord.

Probespieler Oliver Zajac nicht verpflichtet

Hingegen nicht verpflichtet wurde Probespieler und Stürmer Oliver Zajac (zuletzt Hansa Rostock U 23). Daher werden sich die Rostocker Verantwortlichen in den nächsten Wochen noch nach Verstärkung im Angriff und auch auf weiteren Positionen umsehen. Neben Mikolajczak und Kruse konnten sie noch Mika Schneider, Hannes Mietzelfeld (beide Greifswalder FC), Maurice Schah-Sedi, Mahir Huber (beide Hansa Rostock U 23), Kevin Akogo (Hansa Rostock U 19) und Marc-Luka Ratajczyk (FT Braunschweig II) zum RFC locken. Allerdings hat der amtierende Landespokal-Sieger mit 13 Abgängen auch einen großen Umbruch in diesem Sommer hinter sich. Zudem wurde der Etat deutlich gesenkt. Das Saisonziel ist der Klassenverbleib.

Eine weitere positive Nachricht für die Ostseestädter ist der Verbleib von Djibril N’Diaye. Mit dem Offensivmann aus dem Senegal konnten sich die Rostocker auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Für den 33-Jährigen wird ein Startelf-Einsatz gegen die Mahlsdorfer wohl noch zu früh kommen. N’Diaye hatte sich lange Zeit in der Vorbereitung mit muskulären Problemen herumgeplagt.

RFC-Coach Silvio Schulz: „Die Stimmung ist gut“

Für das Duell gegen die Berliner wird der RFC ein Aufgebot von 16 Akteuren beisammenhaben. Jeweils ein Spieler aus der zweiten Mannschaft und der U 19 werden das Team unterstützen. „Die Stimmung vor dem Auftakt ist gut. Wir erwarten einen robusten Gegner“, sagt Silvio Schulz.

Einzig ärgerlich ist aus Rostocker Sicht der Termin für den ersten Heimauftritt, der womöglich einige Zuschauer kosten könnte. Denn während im ausverkauften Ostseestadion bei Zweitligist FC Hansa am Sonntag ab 13.30 Uhr der Ball gegen den 1. FC Nürnberg rollt, erfolgt eine halbe Stunde später der Anpfiff beim RFC.

