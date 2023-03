﻿Vorbild für Alois Schwartz? Wie Andreas Zachhuber Hansa Rostock 2009 vor dem Abstieg rettete

Alois Schwartz ist der dritte Trainer in dieser Saison, der Hansa Rostock nun vor dem Abstieg retten muss. Eine Situation, die an das Frühjahr 2009 erinnert: Damals verpflichtete der kriselnde FCH Andreas Zachhuber, der ebenfalls zwei Vorgänger in der laufenden Saison hatte. Ex-Hansa-Torjäger Enrico Kern erinnert sich, wie der gebürtige Wismarer damals den Klassenerhalt sicherte.

Rostock. Ex-Hansaspieler Enrico Kern kann sich noch gut an das Frühjahr 2009 erinnern. Hansa schwebte damals als Tabellenvorletzter der 2. Liga in höchster Abstiegsgefahr. Nach einer 2:3-Pleite beim FC St. Pauli wurde der erfolglose Trainer Dieter Eilts gefeuert. Für ihn kam Andreas Zachhuber, der den Koggenklub in den Jahren 1999 („Wunder von Bochum“) und 2000 schon zwei Mal vor dem Abstieg aus der Bundesliga bewahrt hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gibt Parallelen zur jetzigen Situation. Alois Schwartz, der am Mittwoch als neuer Hoffnungsträger präsentiert wurde, ist nach Jens Härtel und Patrick Glöckner ebenfalls der dritte Hansa-Coach in dieser Saison. Schwartz soll die Mannschaft vor dem Abstieg bewahren – so wie einst Zachhuber.

Zachhubers Rettungsmission begann mit einem legendären Auftritt

„,Zacher‘ war nicht neu im Trainergeschäft und wusste, was auf dem Spiel steht und was ein Absturz in die 3. Liga für die Region, die Fans und den Verein bedeutet hätte“, sagt Kern. „Er hat viele Einzelgespräche geführt und an uns appelliert, alles zu versuchen“, fügt der einstige Kapitän und Torjäger hinzu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Zachhubers dritte Rettungsmission begann mit einem legendären Auftritt. Der gebürtige Wismarer erschien in einem schwarzen Mantel und mit einer Aktentasche in der rechten Hand zur Pressekonferenz und rüttelte den in Lethargie und Depression versunkenen Verein mit markigen Worten wach. „Wir haben noch 88 Tage Zeit, Vollgas zu geben. Ab sofort heißt es: Kopf hoch, Brust raus, Schluss mit dem Geheule“, nahm Zachhuber die Profis des Bundesligaabsteigers in die Pflicht, die mit Frank Pagelsdorf und Eilts bereits zwei Trainer verschlissen hatten.

Der gebürtige Wismarer hatte damals noch vor dem ersten Mannschaftstraining Zeichen gesetzt. Benjamin Lense und Assani Lukimya wurden suspendiert. Ein paar Wochen später flogen Heath Pearce und Ersatzkeeper Kenneth Kronholm raus.

Hansa bleibt in elf Spielen unter Zachhuber ungeschlagen

Zachhuber führte viele Einzelgespräche und präsentierte sich ungeachtet des Vier-Punkte-Rückstands auf das rettende Ufer als kraftstrotzender „Lokführer“. „Wer nicht bereit ist, in diesen Zug einzusteigen, der hat bei mir keine Chance“, kündigte er an. Die Profis verstanden die klare Ansage und gaben Gas: In den elf Spielen bis zum Saisonende blieb Hansa ungeschlagen und schaffte als Tabellen-13. den Klassenerhalt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch heute imponiert Enrico Kern die Art und Weise, wie Zachhuber die Mannschaft trotz der Misere wieder aufgebaut hat. „Damals hat das gesamte Trainerteam richtig gute Arbeit geleistet“, meint der einstige Stürmer, der in 146 Pflichtspielen 36 Tore für Hansa erzielte.

Hansa-Trainer Andreas Zachhuber muntert Kapitän Enrico Kern auf. © Quelle: Lutz Bongarts/Inside Picture

Wichtig sei, dass die Mannschaft in einer derartigen Stresssituation charakterlich gefestigt ist („Wenn es viele Grüppchen gibt, wird es schwierig“) und sich schnell der Erfolg einstellt. „Wenn man einmal Fahrt rausnimmt, ist es schwierig, das Ruder herumzureißen und wieder Vollgas zu geben“, meint Kern, der inzwischen als Trainer beim sächsischen Landesligisten FC 1910 Lößnitz an der Seitenlinie steht. Im Sommer möchte der A-Lizenz-Inhaber wieder in den Profifußball zurückkehren – „vielleicht als Co-Trainer“.

Zachhuber äußert sich selbst zu Hansa Rostock nicht

Andreas Zachhuber hat mit dem Thema Bundesliga längst abgeschlossen. In Kooperation mit der Rostocker Tourismuszentrale managt er den „Active Beach“ in Warnemünde, der im Juni in seine zwölfte Saison startet. Zu Hansa möchte er sich nicht äußern – zumindest nicht öffentlich. „Ich bin ja schon lange raus aus dem Geschäft.“

Er startet im Juni in seine zwölfte Saison als Manager des AOK-Active-Beach: Andreas Zachhuber. © Quelle: Moritz Naumann

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geblieben sind etliche Kontakte – auch zu Enrico Kern. Rostock ist für den früheren Torjäger zu einer zweiten Heimat geworden. „Das war eine sehr intensive und trotzdem schöne Zeit“, betont Kern, der von Januar 2006 bis Juni 2010 das Trikot mit der Kogge trug. Er hofft und fiebert mit, dass Hansa erneut die Kurve kriegt – so wie im Frühjahr 2009.