﻿Wahnsinn im Wildpark: Hansa Rostocks legendäres 4:4 in Karlsruhe

Der FC Hansa Rostock muss am Sonnabend beim Karlsruher SC antreten. In der Zweitliga-Saison 2006/07 fand dort eines jener Spiele statt, das die Fans des Koggenklubs bis heute nicht vergessen haben. Die Mannschaft von Trainer Frank Pagelsdorf holte in der dramatischen Partie einen 0:3-und einen 1:4-Rückstand auf.

Rostock. Am Sonnabend (13 Uhr) ist der FC Hansa Rostock beim Karlsruher SC gefordert – mal wieder. 27 Mal gab es dieses Nord-Süd-Duell seit der Erstauflage 1991 bereits.

Das wohl spektakulärste ging am 20. November 2006 über die Bühne. Im Wildparkstadion trennten sich die punktgleichen Spitzenreiter der 2. Liga mit einem an Dramatik kaum zu überbietenden 4:4. In dem Abendspiel am Montag holten die Rostocker einen 0:3- und einen 1:4-Rückstand auf. Zweimal traf Amir Shapourzadeh, einmal Christian Rahn, heute Nachwuchstrainer bei Hansa, ehe Djordjjie Cetkovic drei Minuten vor Schluss den Ball zum Ausgleich über die Linie stolperte. Wahnsinn im Wildpark!

Karlsruhes Porcello traf per Freistoß aus 45 Metern ins Rostocker Tor

Hansa blieb danach bis zum Ende der Hinrunde unbesiegt, musste die Herbstmeisterschaft der 2. Liga dennoch Karlsruhe überlassen. Am Saisonende stiegen beide Klubs in die Bundesliga auf.

Das Spiel hatte einiges zu bieten: Eine Aufholjagd, eine Wahnsinnsparade von Mathias Schober nach einem Edmond-Kapllani-Kopfball und einen Massilian-Porcello-Freistoßhammer. Der Karlsruher sagte fünf Jahre nach dem Tor zum 2:0 gegenüber dem Tagesspiegel: „Im Spiel gegen Hansa Rostock wahrscheinlich niemand damit gerechnet, dass ich einen Freistoß aus 45 Metern direkt aufs Tor schießen würde. Ich selbst vielleicht auch nicht. Denn ich habe ja erst noch geschaut, es hat sich aber niemand von meinen Mitspielern angeboten. Ein Querpass war mir dann zu blöd. Ich schaute kurz auf, sah Mathias Schober im Kasten der Rostocker und dass er keine Mauer gestellt hatte. Also nahm ich all meinen Mut zusammen und lief an.“ Der Freistoß-Schütze von damals ist heute Trainer.

„Der KSC war in der Schlussphase richtig platt“

Der Doppeltorschütze auf Rostocker Seite, Amir Shapourzadeh, leitet als Sportdirektor die sportlichen Geschicke bei Drittligist VfL Osnabrück. Nach dem Spiel in Karlsruhe stellte der Deutsch-Iraner die „zweite Luft“ der Hanseaten als wichtigen Faktor für den Sieg heraus. „Am Ende hatten wir eindeutig physische Vorteile. Der KSC war in der Schlussphase richtig platt.“

Ob es am Wochenende mal wieder ein Spektakel gibt? Beide Mannschaften zeigten sich zuletzt in Gala-Form. Karlsruhe (Tabellen-10.) feierte in Regensburg einen 6:0-Kantersieg, Hansa (6.) landete einen überzeugenden 2:0-Erfolg gegen den FC St. Pauli. Beide Teams werden sich mit Sicherheit nichts schenken. Wie immer.

