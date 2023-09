﻿Wandern liegt im Trend: Ein OZ-Reporter wagt den Selbsttest

Immer mehr Menschen genießen es, beim Wandern dem Alltag den Rücken zu kehren und die Natur zu erleben. So lief der Selbsttest von OZ-Reporter Tommy Bastian.

Juliusruh. Die Sonne lacht, der Wind weht kräftig aus östlicher Richtung und das Thermometer zeigt 13 Grad Celsius. Es ist frisch in Juliusruh, als sich knapp 400 Aktive – mich, OZ-Sportreporter Tommy Bastian, eingeschlossen – am Sonnabend (23. September) auf den 33 Kilometer langen Ostseeweg Rügen begeben. Zusammengerechnet wandern wir also rund 13 200 Kilometer. Meine fünf Wanderfreunde und ich setzen sogar noch ein paar Tausend Meter drauf, auch weil wir uns einmal quasi verlaufen und zunächst die zweite Verpflegungsstation verfehlen.