﻿Warnemünder Volleyballer wollen eigenen Spielstil entwickeln

2. Volleyball-Bundesliga Nord: Der SV Warnemünde musste sich gegen Staffelfavorit SV Lindow-Gransee geschlagen geben. Dennoch überzeugten die Ostseestädter mit ihrem Auftritt.

Lindow/Rostock. Der Blick bleibt bei den Zweitliga-Volleyballern des SV Warnemünde nach dem 2:3 (29:27, 18:25, 19:25, 25:23, 10:15) beim SV Lindow-Gransee weiter nach vorn gerichtet. Das junge Team will mit eigenem Stil überzeugen. „Wir wollen aggressiv und effektiv spielen. Ziel ist es, die Gegner mit unserer taktischen Ausrichtung zu überraschen“, meinte Trainer Jozef Janosik.

Neben dem Gewinn des MV-Verbandspokals konnten die Ostseestädter bisher einen Sieg aus drei Ligapartien einfahren. Am Sonnabend mussten sich die Hanseaten jedoch in der Dreifelderhalle in Gransee (Oberhavel) dem Staffelfavoriten im Tiebreak geschlagen geben. Damit holten sie immerhin einen Punkt. Der Spielverlauf zeigte, dass die Warnemünder gegenhalten und mit ihrem Angriffsspiel überzeugen können. „Wir haben den Favoriten am Anfang völlig überrascht“, lobte der Coach.