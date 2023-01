﻿Warnemünder Zweitliga-Wasserballer fiebern Heimpremiere entgegen

Schwesig und die SPD rutschen massiv ab

Dämpfer für die erfolgsverwöhnte SPD und ihre Parteichefin Manuela Schwesig in MV. Die Sozialdemokraten verlieren laut einer Meinungsumfrage im Auftrag der OZ deutlich an Zustimmung, die Ministerpräsidentin ebenfalls. Was Schwesig dazu sagt, wer bei einer Wahl am Sonntag überraschend stärkste Kraft im Bund wäre und was die größten Probleme im Land sind – alle Ergebnisse und Analysen in unserem Topthema des Tages.