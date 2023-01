﻿Warnemünder Wasserballer kommen zu spät auf Touren

Die Aufholjagd kam zu spät. Die Wasserballer der HSG Warnemünde haben ihr erstes Heimspiel in der 2. Bundesliga verloren. Der Aufsteiger verlor gegen die White Sharks Hannover II mit 7:13. So lief die Heimpremiere.

Rostock. Christian Strege hatte Redebedarf. Der Coach der HSG Warnemünde ging am Sonntag nach dem Schlusspfiff auf die Schiedsrichter zu und diskutierte mit ihnen. Nach Ansicht von Strege hatten die Referees mehrere Situationen unterschiedlich bewertet. Die 7:13 (1:2, 1:4, 0:5, 5:2)-Heimniederlage gegen die zweite Mannschaft der White Sharks Hannover machte der Trainer aber nicht an den strittigen Szenen fest. „Wir haben das Spiel verloren, weil die Leistung nicht gepasst hat“, sagte Strege. „Trotzdem ärgert man sich in einigen Situationen, wenn auf der anderen Seite anders gepfiffen wird als bei uns.“

Das erste Heimspiel in der 2. Wasserball-Bundesliga begann aus Sicht der Gastgeber verheißungsvoll. Adrian Reihs erzielte vor 122 Zuschauer in der Neptun-Schwimmhalle nach 70 Sekunden das 1:0. Danach übernahmen die mit sieben Jugend-Nationalspielern gespickten Niedersachsen das Zepter.

HSG-Trainer Strege kritisiert Offensive

„Wir waren von vornherein Außenseiter. Die Sharks trainieren acht Mal pro Woche, wir drei bis vier Mal“, meinte Strege, der in den ersten drei Abschnitten mit der Offensive unzufrieden war: „Da war zu wenig Bewegung, zu wenig Aktivität. Dadurch haben wir Konter und einfache Tore kassiert.“

Positiv: Der Aufsteiger aus Warnemünde steckte nicht auf und fand im Schlussabschnitt Lösungen. Fünf der sieben HSG-Treffer fielen in den letzten acht Minuten. Zu mehr reichte es nicht.

Warnemünder im Kellerduell in Cuxhaven gefordert

„Das ist unsere erste Zweitliga-Saison nach langem wieder. Wir wollen uns von Spiel zu Spiel weiterentwickeln“, sagte Christian Strege. Am kommenden Sonnabend ist die HSG beim ebenfalls noch sieglosen SC Neptun Cuxhaven zu Gast. Für den Coach ist das eine wichtige Standortbestimmung: „Da sehen wir, wo wir stehen.“

HSG: Steidler – Reihs 1, Ramforth, Briese 1, Thiele, Heese, Reitzig 1, Plaeschke, Meyer 3, Koth, Behradfar, Blumberg, Drawert 1.