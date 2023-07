Warnemünder Woche: Rennleiter Ramcke rundum zufrieden

Rostock-Warnemünde. Klein, aber fein – mit diesen Worten umschreibt Peter Ramcke die Warnemünder Woche 2023, die am Sonntag (9. Juli) endete. „Wir hatten an den ersten Tagen herausfordernde Bedingungen und in der zweiten Hälfte Kaiserwetter. Warnemünde hat sich wieder mal als bestes Segelrevier präsentiert, das so eine Veranstaltung hervorragend umsetzen kann“, sagte der Hauptwettfahrtleiter, der zum achten Mal in Folge für die Rennen die Verantwortung trug.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An allen Segeltagen hätte es faire Bedingungen gegeben, fügte der 64-Jährige, der den Job ehrenamtlich ausübt, hinzu.

Hauptwettfahrtleiter der Warnemünder Woche 2023 war Peter Ramcke (64). © Quelle: Christian Lüsch

Vom Opti über viele olympische Bootsklassen bis hin zu den Dickschiffen – seit Sonnabend vergangener Woche hatten Hunderte Segler aus aller Welt auf der Ostsee vor Warnemünde bei der 85. Auflage der Segeltage um Siege und gute Platzierungen gekämpft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus deutscher Sicht lief es am Abschlusstag im wichtigsten Segel-Wettbewerb nicht wünschgemäß. Beim Eastern Hemisphere Cup, der als Europameisterschaft der Star-Boote gilt, leistete sich das deutsche Team Max Kohlhoff und Ole Burzinski einen Ausrutscher.

Lesen Sie auch

NRV-Crew verpatzte Abschlussrennen und verpasste Podium

Die Segler vom Norddeutschen Regattaverein (NRV) aus Hamburg hatten sich am Sonnabend mit einem ersten Platz auf den zweiten Platz in der Gesamtwertung vorgekämpft. Doch den büßten die beiden am Sonntag ein, weil sie die Ziellinie beim siebten und letzten Rennen auf Platz 17 überquerten. Am Ende rutschte das NRV-Duo mit einem Punkt Rückstand aus den Medaillenrängen und belegte den vierten Platz. Es siegten die Kroaten Marin Misura und Tonko Barac.

OZ